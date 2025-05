Test du SSD Seagate Ultra Compact : pour transférer des gros fichiers entre PC, Mac, iPhone et smartphones Android

Si vous cherchez un SSD externe ultra-compact, voici le test du Seagate Ultra Compact. Il promet 1 000 Mo/s dans un format clé USB.

Seagate Ultra Compact // Source : Frandroid

Toujours sympa de tester un SSD portable, mais pas si simple. Cela doit être utilisé dans plusieurs cas, y compris en déplacement pour transférer des gros fichiers sur son Mac, ou branché à un iPhone ou un smartphone Android.

On a testé ici un Seagate avec son Ultra Compact SSD, un petit appareil qui mélange l’esthétique d’une clé USB haut de gamme avec les performances d’un SSD externe. Disponible en version 1 To à 115 euros et 2 To à 200 euros sur Amazon, il promet jusqu’à 1 000 Mo/s en vitesse de transfert et une compatibilité universelle. Mais tient-il vraiment ses promesses ? Voici ce que ça donne.

Fiche technique

Le Seagate Ultra Compact SSD a des dimensions très petites de 69 x 18 x 8,6 mm et un poids plume de 19,6 grammes, il se glisse facilement dans n’importe quelle poche.

Capacités disponibles 1 To (115 €) / 2 To (200 €) Interface USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), connecteur USB-C Vitesses annoncées Jusqu’à 1 000 Mo/s en lecture et écriture Dimensions 69 x 18 x 8,6 mm (sans manchon) Poids 19,6 grammes Protection IP54 (avec manchon), résistant aux chutes jusqu’à 3 mètres Garantie 3 ans + 3 ans de service Rescue Data Recovery



Design et compatibilité

L’Ultra Compact SSD de Seagate marque des points dès le déballage. Sa coque monobloc en aluminium argenté respire la qualité, tandis que les finitions en plastique aux extrémités sont bien faites.

Seagate Ultra Compact // Source : Frandroid

Seagate a pensé à tout : un manchon en caoutchouc gris complet les accessoires. L’indice de protection IP54 garantit une résistance efficace à la poussière et aux projections d’eau, on a aussi une certification de résistance aux chutes jusqu’à 3 mètres.

Seagate Ultra Compact // Source : Frandroid

Le capuchon de protection du port USB-C, entièrement en caoutchouc, tient remarquablement bien en place – un détail qui fait la différence au quotidien. On a juste peur de le perdre lorsque le SSD est dans un USB-C, puisque rien ne le maintient à la coque en caoutchouc.

Seagate Ultra Compact // Source : Frandroid

La compatibilité universelle constitue l’un de ses points forts du produit. Mac, PC, smartphones Android, tablettes… Le port USB-C (USB 3.2 Gen 2) s’adapte à tout, même si vous devrez parfois recourir à un adaptateur pour les appareils plus anciens.

Seagate Ultra Compact // Source : Frandroid

Le format compact présente aussi des avantages pratiques. Contrairement aux SSD externes traditionnels qui nécessitent un câble séparé, l’Ultra Compact se connecte directement aux appareils. Fini les câbles perdus ou oubliés. C’est du « plug-and-play ».

Seagate Ultra Compact // Source : Frandroid

Performances : satisfaisantes mais pas exceptionnelles

Nos tests révèlent un produit aux performances correctes, sans être révolutionnaires.

Avec un fichier de test de 1 Go, le Seagate Ultra Compact affiche des vitesses de lecture avoisinant les 1690 Mo/s et d’écriture autour de 799 Mo/s. Des chiffres honorables.

Les choses se corsent avec notre fichier de test de 5 Go. Les performances chutent sensiblement : la vitesse de lecture se stabilise autour de 956 Mo/s, tandis que l’écriture plafonne à 796 Mo/s. Cette baisse s’explique par la gestion thermique et les limitations du contrôleur interne, phénomènes classiques sur ce type de produits.

Le test de benchmark CrystalDiskMark confirme ces observations. En lecture séquentielle, le disque atteint environ 1000 Mo/s. L’écriture séquentielle culmine à 875 Mo/s, soit un résultat plus que convenable. Cependant, les performances s’effritent drastiquement sur les petits fichiers : seulement 45 Mo/s en écriture aléatoire 4K, un résultat moyen pour un SSD de cette gamme.

Les tests de transfert de fichiers mixtes (photos, vidéos, documents) révèlent des vitesses moyennes de 570 Mo/s en lecture et 512 Mo/s en écriture. Ces performances restent largement supérieures à celles d’une clé USB classique ou d’un disque dur externe, mais accusent un retard face aux leaders du marché des SSD portables.

Cela est peut-être du au comportement thermique. Après 30 minutes de transferts intensifs, le boîtier atteint 45°C, une température gérable mais qui explique la légère baisse de performances observée. Le manchon en caoutchouc contribue malheureusement à conserver la chaleur.

Prix et alternatives

À 115 euros (Amazon) pour la version 1 To, le Seagate Ultra Compact se positionne dans le milieu de gamme du marché. Il y a aussi une version 2 To pour 185,56 euros.

Face à lui, des concurrents redoutables : le SK Hynix Tube T31, 20 % plus rapide au même prix, ou l’ADATA SC750, moins cher de 30 euros pour la même capacité.

Les 200 euros demandés pour la version 2 To paraissent plus difficiles à justifier. Le Transcend ESD310 offre des performances similaires moins cher, tandis que l’ADATA SC750 2 To se vend seulement 150 euros – soit 50 euros d’économies. Certes, ces alternatives sacrifient sur le design et les fonctionnalités (pas de service de récupération de données gratuit), mais l’écart de prix reste conséquent.

La valeur ajoutée de Seagate réside dans ses services annexes. Les trois années de Rescue Data Recovery, valorisées à plusieurs centaines d’euros, peuvent justifier le surcoût pour les professionnels qui manipulent des données critiques. Les six mois d’abonnement gratuit à Dropbox Backup et Mylio Photos+ représentent un bonus appréciable, même si leur intérêt reste limité pour l’utilisateur moyen.