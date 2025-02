Seagate Ultra Touch : ce disque dur externe durable de 2 To est en promo à moins de 90 €

MalgrĂ© la popularitĂ© des SSD, les HDD n’ont pas dit leur dernier mot et peuvent encore aujourd’hui ĂŞtre très utiles au quotidien. Ils sont aussi moins chers, Ă l’image du Seagate Ultra Touch de 2 To, que l’on trouve en ce moment Ă 83,99 euros au lieu de 139,99 euros sur Amazon.

Le HDD Seagate Ultra Touch. // Source : Amazon

Oui, les SDD sont plus rapides, rĂ©sistent mieux aux chocs et consomment moins d’Ă©nergie que les HDD. Mais les Hard Disk Drive demeurent tout de mĂŞme attractifs, et sont bien souvent moins onĂ©reux que les SDD Ă capacitĂ© identique. Le Seagate Ultra Touch de 2 To qui nous intĂ©resse ici est par exemple proposĂ© en ce moment Ă moins de 90 euros ; soit un prix canon pour une telle capacitĂ©.

Les points essentiels du Seagate Ultra Touch

Conçu avec des matériaux recyclés

Très léger

Une vitesse de transfert de 120 Mo/s

Au lieu de 139,99 euros, le disque dur externe Seagate Ultra Touch de 2 To est aujourd’hui disponible en promotion Ă 83,99 euros sur Amazon.

Un disque pratique Ă transporter

Le Seagate Ultra Touch est un disque dur externe qui se dĂ©marque tout d’abord par son design. Non seulement il affiche des tons doux et une apparence Ă©purĂ©e, contrairement Ă la plupart des autres HDD, mais il est aussi et surtout constituĂ© d’au moins 30 % de matĂ©riaux recyclĂ©s post-consommation. Un bon point pour l’Ă©cologie. Il a aussi l’avantage d’ĂŞtre particulièrement compact (115,3 mm x 80 mm x 13.2 mm) et lĂ©ger (168 g) ; il est donc très facile Ă emporter partout avec soi.

Retenez tout de mĂŞme qu’un HDD est toujours plus fragile qu’un SSD en raison des pièces mĂ©caniques qu’il renferme. Attention donc aux chocs. Autrement, le Seagate Ultra Touch est compatible USB 3.0 et est dotĂ© d’un port USB-C, ce qui lui permet de fonctionner avec les PC, les Mac ou encore les Chromebook. En revanche, l’Ultra Touch Ă©tant prĂ©formatĂ© pour les systèmes Windows, vous devrez le reformater pour l’utiliser avec un Mac.

Des performances suffisantes

Le Seagate Ultra Touch propose par ailleurs une vitesse de transfert pouvant aller jusqu’Ă 120 Mo/s. Certes, il est plus lent qu’un SSD, mais ce dĂ©bit reste tout Ă fait suffisant pour lancer des fichiers rapidement. Les fichiers volumineux, les vidĂ©os haute rĂ©solution ou encore les sauvegardes importantes sont très bien gĂ©rĂ©s. Et avec 2 To, soit 2 000 Go, sous la main, vous aurez Ă disposition un très gros espace de stockage.

Enfin, vos données seront bien protégées grâce à la protection par mot de passe et au chiffrement matériel AES-256 du disque. Le Rescue Data Recovery Services servira de son côté à récupérer facilement des fichiers effacés par inadvertance.

