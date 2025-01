Cet imposant disque dur externe Seagate de 8 To est à un super prix pour ces derniers jours de soldes

Si vous avez besoin d’une Ă©norme capacitĂ© de stockage pour mettre vos prĂ©cieux fichiers Ă l’abri, alors le disque dur externe Seagate Expansion Desktop de 8 To devrait rĂ©ellement vous convenir. La bonne nouvelle, c’est que pendant les soldes d’hiver, on le trouve Ă 154,99 euros au lieu de 227,73 euros chez Cdiscount.

Oui, les SDD internes et externes ont la cote avec leurs vitesses de transfert très Ă©levĂ©es et leur soliditĂ©, mais les HDD restent tout de mĂŞme de bonnes options Ă envisager si l’on souhaite stocker efficacement nos documents, photos et jeux vidĂ©o. Par exemple, le massif Seagate Expansion Desktop de 8 To est un disque dur externe qui ravira les personnes Ă la recherche d’une solution de stockage efficace et surtout gĂ©nĂ©reuse en Go disponibles. Et ce qui le rend encore plus intĂ©ressant, c’est son prix, qui ne dĂ©passe pas les 160 euros pendant les soldes d’hiver.

Les points essentiels du Seagate Expansion Desktop

Un disque dur externe solide

Une capacité de stockage de 8 To

Compatible USB 3.0

D’abord affichĂ© Ă 227,73 euros, le disque dur externe Seagate Expansion Desktop de 8 To est aujourd’hui proposĂ© en promotion Ă 154,99 euros chez Cdiscount.

Imposant, mais solide

Ce Seagate Expansion Desktop est un disque dur externe de bureau, qui a tout d’abord la particularitĂ© d’ĂŞtre assez massif. Il pèse en effet plus d’un kilo et avec ses dimensions de 41.9 x 178.75 x 125, il n’a pas vraiment vocation Ă ĂŞtre transportĂ© partout. Il vaut donc mieux le laisser sagement près de votre PC ou de votre console de jeux.

Il est par ailleurs dotĂ© d’une connectique USB 3.0, qui permet de le brancher sur de nombreux appareils : PC, TV, console de jeux… Pour le faire fonctionner, rien de plus simple : il suffit de brancher l’adaptateur secteur et le câble USB fournis. Aucun logiciel n’a besoin d’ĂŞtre installĂ©, et aucune configuration n’est Ă effectuer. Le HDD externe est automatiquement reconnu par Windows ou Mac.

8 To pour un maximum de fichiers stockés

Ce Seagate Expansion Desktop est tout Ă fait capable de stocker une grande variĂ©tĂ© de documents, jeux, photos ou vidĂ©os grâce Ă son espace considĂ©rable de 8 To. Vous pourrez ainsi protĂ©ger tous vos fichiers efficacement, tout en libĂ©rant de la place sur le disque interne de votre ordinateur, par exemple, ce qui permet en plus d’amĂ©liorer ses performances.

De plus, sa connectique USB 3.0 assure en théorie des débits de transfert de données atteignant 5 Gb/s, mais le disque tournant à 5 900 tours par minute, vous devrez plutôt compter sur une bonne centaine de Mo/s en lecture. Seagate met par ailleurs à disposition son Rescue Data Recovery Services, qui offre la possibilité de récupérer des données en cas de pertes. Plutôt rassurant, donc.

