Partager des fichiers entre PC et smartphone ? Windows 11 a une nouvelle solution

Par petites touches, Microsoft rend son OS star un peu plus malin. Des nouveautés glissées dans les versions bêta de l’OS montrent l’accent mis sur le partage de fichiers, que ce soit vers un téléphone ou les réseaux sociaux.

Crédit : Microsoft

Microsoft continue de gommer la ligne entre PC et smartphone. Alors que l’intégration des téléphones Android et Apple se fait de plus en plus poussée ces derniers mois, la firme de Redmond a imaginé des manières encore plus simples de partager des fichiers sur son smartphone ou sur le web.

Dans la dernière version bêta du système, Microsoft a glissé un petit outil permettant de glisser-déposer tout type de fichiers vers tout type de destination, pointe LifeHacker.

Un glisser-déposer universel

Le « drag tray » de son petit nom est en fait une fenêtre pop-up qui apparaît quand vous glissez un fichier depuis l’explorateur vers le haut de l’écran. Cette fenêtre propose plusieurs options, allant de « Mon téléphone » à « WhatsApp » en passant par Outlook ou Microsoft Team. En relâchant simplement la souris, vous pouvez alors glisser un document dans une conversation instantanée, en pièce jointe dans un mail ou l’envoyer sur votre téléphone donc.

https://twitter.com/phantomofearth/status/1882917685786538245

Un petit bouton « Plus » permet également de faire transiter le fichier par le menu de partage natif de Windows 11, offrant encore plus de possibilités pour envoyer des fichiers sur le cloud. En offrant un ersatz de glisser-déposer universel, Microsoft peaufine encore un peu plus la position de Windows en tant que centre névralgique de votre vie numérique.

Cette fonctionnalité n’est pas exactement une surprise puisqu’elle avait été déterrée par des bidouilleurs curieux il y a quelques semaines de ça. Son arrivée officielle dans les bêta semble cependant prouver que le développement de l’outil est bien avancé et devrait arriver sur les versions grand public de Windows 11 dans peu de temps.

Des nouveautés pour le menu « Démarrer »

Ce ne sont pas les seules nouveautés présentes dans la dernière version bêta de l’OS d’ailleurs. Le menu « Démarrer » a eu le droit à une petite cure de jouvence avec un tri par catégories de logiciel (Productivité, Jeux, divertissements, etc.). Une nouvelle vue en grille fait aussi son apparition.

Les PC Copilot+ dopent aussi la barre de recherche à l’IA en permettant aux utilisateurs et utilisatrices de chercher des photos sur le cloud via mot-clé. Ainsi, taper « chien sur la plage » devrait faire remonter automatiquement la photo de votre compagnon à 4 pattes se prélassant sur le sable, même si le fichier en lui-même se nomme « IMG007 » ou du genre.

Crédit : Microsoft

Pour le moment, toutes ces fonctionnalités sont réservées aux utilisateurs et utilisatrices du programme Windows Insider. Elles devraient arriver sur les machines compatibles d’ici quelques semaines. Et si vous ne voulez pas attendre, rendez-vous sur notre article dédié pour s’inscrire au programme Insider.