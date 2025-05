Ce SSD portable 2 To de SanDisk est à un prix vraiment bas sur Amazon

Pour garder près de vous à tout moment vos fichiers et vos jeux, il est intéressant de se tourner vers un bon SSD externe. Et pour cela, le SSD portable SanDisk semble tout choisi. D’ailleurs sa version avec 2 To de stockage chute à 115 euros.

Si les SSD NVMe sont un bon investissement, que ce soit pour l’ajouter dans les entrailles de son PC Portable ou de sa PS5, les SSD externes le sont aussi. Et se tourner vers le SSD SanDisk sera idéal pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un SSD pratique à transporter, mais aussi efficace, puisqu’il assure une vitesse de lecture pouvant aller jusqu’à 560 Mo/s. Si habituellement le prix est assez élevé pour le modèle avec 2 To, il chute aujourd’hui à un très bon prix sur Amazon.

En quoi ce SSD SanDisk est intéressant ?

Pour son format compact et robuste

Ses vitesses de lecture jusqu’à 520 Mo/s

Sa grande capacité de stockage : 2 To

Et sa compatibilité USB-C

Au départ à 259,99 euros, le SSD externe portable de SanDisk avec 2 To de stockage est en ce moment disponible en promotion à 115,09 euros sur Amazon.

Un SSD à emmener partout avec soi

L’un des critères principaux d’un SSD est qu’il soit suffisamment compact pour être transporté facilement. Le SSD SanDisk répond à cette condition puisque ses dimensions de ‎‎9,7 x 4,7 x 1 cm et son poids plume de 40 grammes faciliteront grandement son transport. La marque intègre même un crochet en caoutchouc robuste, afin d’attacher le disque à votre boucle de ceinture ou à votre sac à dos par exemple.

Sa conception ne manque pas de robustesse. Ce SSD a été élaboré pour que vous voyagiez sans souci, sans crainte de le casser. Avec son boîtier en silicone et son revêtement antidérapant, il est capable de résister contre les chutes allant jusqu’à deux mètres. Sachez toutefois qu’il n’est pas résistant à l’eau.

De belles performances et une grande quantité de stockage

Côté performance, le SSD portable SanDisk offre des vitesses de lecture et d’écriture, pouvant atteindre respectivement 520 Mo/s. Il est donc particulièrement adapté pour les personnes qui souhaitent installer des applications dessus ou bien transférer régulièrement des photos et des vidéos haute définition. Pour couronner le tout, il dispose d’une quantité de données conséquente, à savoir 2 To de stockage, afin de stocker des centaines de vidéos ou bien des jeux.

De plus, ce SSD portable est compatible avec Windows et Mac. Pour le brancher, il est équipé d’un connecteur USB 3.1 Type-C et comprend un câble USB Type-C vers Type-C et un adaptateur Type-C vers Type-A, ce qui signifie qu’il fonctionnera avec les ordinateurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain. À noter qu’il profite d’une garantie fabricant de 3 ans.

