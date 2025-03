Le prix de ce SSD externe Crucial de 4 To devient vraiment intéressant pendant les ventes flash d’Amazon

Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’un SSD portable performant et dotĂ© d’un espace de stockage consĂ©quent, alors le Crucial X9 de 4 To pourrait bien vous convenir. Ă€ l’occasion des ventes flash de printemps d’Amazon, il est en plus disponible en promotion Ă 207,99 euros au lieu de 289,99 euros.

Les travailleurs nomades, les joueurs en vadrouille ou encore les crĂ©ateurs de contenu ont tout intĂ©rĂŞt Ă s’Ă©quiper d’un SSD externe avec une grande capacitĂ© de stockage pour leurs prĂ©cieuses donnĂ©es. Solide, rapide et facilement transportable, le Crucial X9 de 4 To est par exemple une bonne solution Ă envisager, d’autant plus qu’il est actuellement Ă -28 % sur Amazon pendant les ventes flash de printemps.

Ce qu’il faut retenir du Crucial X9

Un SSD de 32 grammes

Des vitesses allant jusqu’Ă 1 050 Mo/s

4 To de stockage

Auparavant affichĂ© Ă 289,99 euros, le SSD externe Crucial X9 de 4 To est aujourd’hui proposĂ© Ă 207,99 euros sur Amazon.

Un SSD vraiment portable

Le Crucial X9 est un SSD qui se prĂ©sente sous la forme d’un petit bloc rectangulaire compact, bien moins long que le X8, son prĂ©dĂ©cesseur. Avec ses dimensions de 65 x 50 mm, il peut donc rentrer dans une grande poche, et Ă©videmment dans un sac sans problème. Il ne pèse en plus que 32 grammes ; autant dire que pour les baroudeurs, c’est l’idĂ©al.

Malgré son format mini et son poids plume, retenez que ce SSD de poche peut tout à fait résister aux chocs, aux vibrations, aux changements de température et même aux chutes de 2 mètres. Bref, un modèle fiable qui peut nous accompagner partout.

Des transferts ultra-rapides

Le Crucial X9 est par ailleurs Ă©quipĂ© d’un port USB-C et est livrĂ© avec un câble USB-C vers USB-C. On peut ainsi le brancher sur un PC, un Mac, un smartphone Android, un iPhone 15 ou supĂ©rieur, une tablette ou encore sur une console de jeux. Et il fonctionne en plug & play, ce qui veut dire qu’aucun logiciel n’est nĂ©cessaire pour le mettre en marche.

CĂ´tĂ© performances, le X9 est capable de proposer une vitesse de lecture allant jusqu’à 1 050 Mo/s. Le transfert des fichiers (jeux, documents, photos…) est donc très rapide, surtout grâce au connecteur USB-C, tandis que les temps de chargement sont considĂ©rablement rĂ©duits, bien plus qu’avec une clĂ© USB ou un disque dur (HDD) portable classique. Et cĂ´tĂ© espace de stockage, on a droit Ă 4 To, ou 4 000 Go. Vous ne manquerez donc certainement pas de place.

Ă€ lire aussi :

Quels sont les meilleurs disques durs externes (SSD, HDD) ?

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle Ă©dition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se dĂ©roule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps

Abonnez-vous Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.