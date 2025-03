À -40 % pendant les ventes flash d’Amazon, ce HDD de bureau massif de 20 To devient encore plus recommandable

Avec ses 20 To, le disque dur externe de bureau WD Elements devrait convenir à celles et ceux qui ont un grand nombre de fichiers à stocker et souhaitent libérer de l’espace sur leur ordinateur. Pendant les ventes flash de printemps d’Amazon, on peut trouver ce beau bébé affiché à 363,99 euros au lieu de 604,99 euros.

Certes, les SSD externes sont plus vifs et durables que les disques à plateaux, ou HDD, mais ces derniers restent de bonnes options à envisager si l’on souhaite archiver un grand nombre de données à moindre coût. Celles et ceux qui ont une masse considérable de fichiers à stocker pourront d’ailleurs se tourner vers le disque dur externe de bureau WD Elements de 20 To, affiché à -40 % sur Amazon pendant ses ventes flash de printemps.

Les points essentiels de ce HDD WD Elements

Une capacité de stockage de 20 To

Compatible USB 3.0 et USB 2.0

Un HDD solide

Auparavant affiché à 604,99 euros, le disque dur externe WD Elements de 20 To est aujourd’hui disponible en promotion à 363,99 euros sur Amazon.

Un disque dur externe massif, mais bien résistant

Ce HDD WD Elements est un disque dur externe dit de bureau, assez massif, qui n’a donc pas vocation à être déplacé ou transporté. Il faut dire qu’avec ses 900 g sur la balance et ses dimensions de 135 x 48 x 165,8 mm, il a plutôt toute sa place sur un bureau près d’un PC ou d’une console de jeux, sans y bouger.

Ce disque dur externe a beau être plus encombrant qu’un SSD compact, il promet avant tout une bonne solidité avec son boîtier durable qui résiste aux chocs. Bien sûr, un SSD, étant dépourvu de pièces mécaniques contrairement aux HDD, aura moins de risque d’être endommagé, mais sachez que le WD Elements s’accompagne d’une garantie de deux ans.

Un espace considérable pour tout stocker

Pour faire fonctionner ce disque dur externe, rien de plus simple : il suffit de le brancher dans un port USB-A 3.0 ou 2.0 à l’aide du câble USB-A fourni, avant d’ouvrir le gestionnaire de fichiers de votre appareil. Grâce à sa connectique USB 3.0, les débits de transfert de données devraient être suffisamment rapides : comptez une centaine de Mo/s en lecture et en écriture. Le WD Elements est par ailleurs formaté NTFS et compatible avec Windows 10+, mais également reformatable pour les appareils Mac.

Ce modèle propose surtout un espace de stockage très généreux de 20 To. Vous pourrez ainsi y stocker une grande variété de fichiers, de jeux, de photos ou encore de vidéos. Ainsi, vous pourrez libérer de l’espace sur votre PC et éviterez son ralentissement. Mais avec de telles capacités, une panne du disque risque de faire très mal. On vous conseille donc d’acheter un NAS pour sécuriser vos sauvegardes, au cas où.

