Ce chargeur rapide 65 W (3 ports) mince comme un smartphone est en promotion sur Amazon

Avec son format ultra-plat et compact, le puissant chargeur rapide Ugreen Nexode Pro est un modèle particulièrement facile à emporter partout avec soi. En ce moment, vous le trouverez à 39,99 euros au lieu de 49,99 euros sur Amazon.

Fin et plat, doté de plusieurs ports et offrant une bonne puissance de charge, le chargeur rapide Ugreen Nexode Pro 65 W coche bien des cases. Avec lui, nul besoin de multiplier les blocs ou d’attendre pendant des heures la fin de la recharge de son appareil. Un modèle bien pratique qui ne coûte pas plus de 40 euros en ce moment.

Les points essentiels du chargeur Ugreen Nexode Pro

Un format compact

Deux ports USB-C et un port USB-A

Une puissance de charge de 65 W

Initialement affiché à 49,99 euros, le chargeur Ugreen Nexode Pro 65 W peut désormais vous revenir à 39,99 euros sur Amazon grâce au code promo AHR484SM. Des prises européennes, américaines et anglaises sont fournies.

Fin, compact, mais bien puissant

Le premier atout de ce chargeur Ugreen Nexode Pro, c’est sans conteste son format. On a face à nous un appareil en forme de rectangle très mince (1,5 cm d’épaisseur), comme un smartphone, qui facilite grandement son transport et son rangement dans une poche. Il est en plus très compact, mais malgré sa petite taille, le chargeur est capable de délivrer une belle puissance de charge : elle peut ici grimper jusqu’à 65 W.

Et si ce Nexode Pro est capable de renfermer une telle puissance dans un si petit corps, c’est grâce à la technologie GaN, ou nitrure de gallium, intégrée dans la puce GaNInfinity. Ce composé, qui remplace le silicium traditionnellement utilisé dans les chargeurs, est plus efficace, et surtout, il chauffe beaucoup moins que le silicium. Il est donc possible d’installer bien plus de composants côte à côte et de les inclure dans un espace plus restreint. De quoi profiter d’une puissance accrue, mais dans un tout petit format.

Plusieurs ports pour se simplifier la vie

Ce chargeur Ugreen Nexode Pro intègre par ailleurs trois ports, à savoir deux ports USB-C et un port USB-A. Il peut donc tout à fait recharger plusieurs appareils simultanément. Sans surprise, si vous branchez plusieurs smartphones, PC ou autres à ce chargeur en même temps, la puissance de charge sera distribuée entre chaque port. Par exemple, si vous branchez deux appareils sur les deux ports USB-C, l’un délivrera 20 W, l’autre 45 W. En revanche, pour profiter des 65 W, vous devrez brancher un seul appareil, sur le deuxième port USB-C. À noter que le port USB-A a une puissance de 22,5 W.

Selon la marque, le chargeur est capable de faire gagner 50 % de batterie à un MacBook Air 13 M2 en 30 minutes seulement. Enfin, sachez que ce chargeur supporte plusieurs protocoles de charge rapide, comme les Power Delivery 3.0, QC 4.0 et Galaxy PPS 45 W. Vous pourrez donc recharger une grande variété d’appareils en un rien de temps. Et pour ne rien gâcher, le Nexode Pro peut réguler sa température et protéger vos appareils contre les courts-circuits, les surtensions, les surchauffes ou encore les surintensités.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs chargeurs sans fil à induction du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.