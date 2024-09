Apple Watch Ultra 2 : une nouvelle version beaucoup plus sobre

Apple n’avait pas de nouvelle Watch Ultra à présenter en 2024, mais un tout nouveau coloris beaucoup plus discret en noir.

L’Apple Watch Ultra 2 dans son coloris noir // Source : Apple

La gamme Apple Watch accueille un nouveau produit, ou plutôt un nouveau coloris pour les utilisateurs les plus fortunés. On parle ici de l’Apple Watch Ultra 2 déjà lancé en 2023.

La firme lance tout simplement un coloris très attendu et bien plus discret : une robe noire qui semble des plus rafinées sur les premières images.

L’Apple Watch Ultra 2 sous tous les angles. // Source : Apple

Un nouveau système

Aucune modification technique dans ce nouveau modèle d’Apple Watch 2 sinon ce nouveau coloris noir. Il est associé par Apple à un nouveau bracelet milanais retravaillé au niveau de son système de fermeture.

Le nouveau système de fermeture // Source : Apple

Pour donner tout de même un sens de nouveauté à sa montre haut de gamme, Apple est revenu sur les nouveautés de WatchOS 11.

On attend désormais de découvrir le prix en France de ce nouveau coloris ainsi que ce nouveau bracelet. Il devrait être dévoilé à la fin de la keynote Apple.