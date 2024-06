Apple bloque la recopie d’iPhone derrière une limite complètement artificielle

Présenté en grande pompe lors de la WWDC, le système de recopie d’iPhone n’est malheureusement pas disponible pour les utilisateurs et utilisatrices européens… Enfin, officiellement tout du moins.

La Commission européenne et Apple se livrent une guerre sans merci. Alors que la première s’apprête à imposer une amende salée à la seconde, le fabricant d’iPhone lui prend des fonctionnalités de son système d’exploitation en otage pour essayer de faire diversion.

Les fonctionnalités d’IA génératives présentées par Apple lors de sa WWDC vont en effet être bloquées sur le vieux continent, tout comme le système de recopie d’iPhone de macOS Sequoia.

Concernant cette dernière, cela dit, les raisons sont plus floues. En apparence, rien dans ce système de partage d’écran ne semble violer le DMA et Numerama a obtenu confirmation de la part de Bruxelles que cet outil ne semble en rien contrevenir aux nouvelles règles européennes. Il se pourrait bien qu’Apple bloque artificiellement la fonctionnalité en Europe pour mettre la pression sur la Commission.

La preuve, comme l’a remarqué MacGeneration, la recopie d’iPhone est en réalité très facilement accessible si l’on est prêt à mettre un tout petit peu les mains dans le cambouis.

Comment activer la recopie d’iPhone sur Mac ?

La première chose à faire est d’abord de s’assurer que son Mac et son iPhone tournent bien avec les dernières versions bêta de leurs OS respectifs. La fonctionnalité de recopie d’écran n’est en effet disponible, pour le moment, qu’avec iOS 18 bêta 2 et macOS Sequoia bêta 2.

Ensuite, MacGeneration explique qu’en basculant simplement le Mac App Store d’un compte européen à un compte américain, la fonctionnalité se débloque et il est possible de contrôler son iPhone depuis son Mac à la souris.

Pour ce faire, rien de bien sorcier. Créez d’abord un compte Apple ID américain sur le site d’Apple. Ouvrez ensuite le Mac App Store sur votre machine, descendez tout en bas de la fenêtre et cliquez sur le drapeau dans le coin inférieur droit. Choisissez ensuite l’option « United States ». Renseignez votre compte tout fraîchement créé et c’est tout !

Apple joue avec le feu

Pas besoin d’utiliser un VPN ou de basculer son iPhone en anglais. Même pas besoin de changer le compte Apple lié à la machine au sein des réglages système. Basculer d’un compte à l’autre sur le Mac App Store suffit.

Il vous suffit alors de lancer l’application « iPhone Mirroring » sur macOS pour profiter de la fonctionnalité. Attention tout de même, rebasculer sur un compte français empêche de nouveau le bon fonctionnement de l’outil.

En l’état, les limitations imposées par Apple sur cette fonctionnalité sont donc d’autant plus incompréhensibles. Aucune vérification n’est faite au-delà de l’origine du compte Apple, et ce alors même qu’Apple dispose d’autres moyens pour s’assurer qu’un iPhone ou qu’un Mac est européen ou non. La théorie d’un blocage complètement artificielle de la part d’Apple prend donc ici de l’épaisseur, ce qui ne va pas améliorer l’image de la marque.

