iOS 18 et iPadOS 18 bêta 2 : entre nouveautés et bridages controversés

Apple vient de lâcher la bêta 2 d'iOS 18 et iPadOS 18. Au menu : des nouveautés, des bugs corrigés... mais aussi des restrictions surprenantes pour l'Europe.

Apple vient de dégainer la seconde bêta d’iOS 18 et iPadOS 18, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle ne manque pas de piquant. Entre nouvelles fonctionnalités et restrictions surprenantes, cette mise à jour semble jouer sur tous les tableaux.

Le grand bond en avant d’iPadOS

Commençons par la bonne nouvelle : iPadOS 18 franchit enfin le pas des stores alternatifs. Une petite révolution pour la tablette d’Apple, qui se voit désormais considérée comme une plateforme « gatekeeper » au regard des lois antitrust. En clair, vous pourrez bientôt installer des applications en dehors de l’App Store officiel.

Une liberté qu’Apple n’a concédée que sous la pression des régulateurs européens.

iOS 18 s’ouvre (un peu) au monde extérieur

Du côté d’iOS, la grande nouveauté, c’est l’arrivée du support RCS dans l’app Messages. Pour les non-initiés, le RCS est un peu le successeur du bon vieux SMS, il offre des fonctionnalités plus modernes comme les accusés de lecture ou le partage de fichiers volumineux.

Un pas vers plus d’interopérabilité avec les smartphones Android, même s’il faut pour l’instant l’activer manuellement pour le moment.

Le revers de la médaille : l’Europe bridée

Mais attention, car ce qu’Apple donne d’une main, il le reprend de l’autre. La firme à la pomme a décidé de restreindre certaines fonctionnalités pour les utilisateurs européens. Exit Apple Intelligence et le mode miroir iPhone vers Mac. Ou plutôt, pas tout à fait exit : la fonction de recopie d’écran est bien présente, mais… bloquée. Un move qui sent bon la manœuvre politique face aux régulations européennes.

La chasse aux bugs est ouverte

Côté technique, Apple semble avoir mis le paquet sur la stabilité. De nombreux bugs présents dans la première bêta ont été corrigés, notamment au niveau de l’appareil photo, de l’écran always-on des iPhone Pro. Une bonne nouvelle pour les early adopters, même si des sources internes rapportent que le système est encore loin d’être parfaitement stable.

L’éternel dilemme du bêta-testeur

Alors, faut-il sauter le pas et installer cette bêta 2 ? Si vous êtes un utilisateur lambda, la réponse est clairement non. Mieux vaut attendre les bêtas publiques prévues pour juillet. Mais pour les plus téméraires ou les développeurs, cette version offre un aperçu fascinant des directions prises par Apple.

En attendant, vous pouvez toujours suivre notre tuto iOS 18, ou celui sur iPadOS 18.

