Ce laptop Acer avec écran Oled 3,2K 120 Hz + Ultra 7 est vendu au rabais chez la Fnac et Darty

Avec son écran OLED 3,2K à 120 Hz, son Ultra 7 et sa charge rapide, l’Acer Swift Go 16 SFG16-72 propose une fiche technique bien séduisante et dont le prix devient plus intéressant aujourd’hui : il coûte 809 euros contre 1 302 euros habituellement.

Si les écrans OLED n’ont fait que des apparitions timides sur les ordinateurs portables, aujourd’hui ce n’est plus le cas. Chez Acer, la gamme Swift Go en profite, comme le modèle SFG16-72, qui en plus d’offrir une belle qualité d’image, propose une configuration musclée avec son Intel Core Ultra 7. Si son prix de départ est assez élevé, Fnac et Darty allègent la facture avec près de 40 % de remise.

L’Acer Swift Go 16, c’est quoi ?

Un châssis fin et léger

Un écran OLED de 16″ en 3,2K à 120 Hz

Des performances solides : Ultra 7 + 16 Go RAM + 1 To SSD NVMe

De base 1 302,99 euros, le PC portable Acer Swift Go 16 SFG16-72 est aujourd’hui proposé en promotion à 809,99 euros chez Darty et le site de la Fnac.

Un laptop fin avec un bel écran OLED

L’Acer Swift Go 16 SFG16-72 profite d’un design discret, mais plutôt élégant et bien fini, avec un revêtement mat coloris noir. Si son format est assez imposant dû à sa dalle d’une diagonale de 16 pouces, il se glissera assez facilement dans un sac et sera le compagnon de route idéal grâce à son poids de 1,6 kg et son épaisseur de 1,49 cm. Quant à son châssis, il accueil une connectique généreuse avec deux ports USB de type C, deux ports USB 3.2, un port HDMI, un lecteur de carte MicroSD et une prise jack.

Une fois allumée, on découvre un bel écran OLED de 16 pouces avec une définition pouvant grimper jusqu’à 3 200 x 2 000 pixels. Sa dalle offre des couleurs vives et brillantes, tout en proposant des noirs profonds, assurant un très bon contraste et une bonne gestion de luminosité. Elle délivre un confort visuel sans précédent, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries.

Il a ce qu’il faut sous le capot

Le design et la qualité d’image sont au rendez-vous, de même que les performances. Il embarque un Intel Core Ultra 7 155U (jusqu’à 4,8 Ghz en mode boost) associé à 16 Go de mémoire vive. Dans l’ensemble, le laptop s’en sortira très bien dans les tâches du quotidien ou les plus poussées comme du multitâche, notamment pour la création de contenus (montage vidéo et photo non professionnel, etc.). Sa seule faiblesse côté performance sera bien entendu le jeu vidéo 3D.

Quant au stockage, vous pourrez compter sur un SSD de 1 To, qui va soulager votre médiathèque, apporter une dose de réactivité bienvenue au système, mais aussi réduire le temps de chargement et le temps de démarrage. Enfin ce modèle délivre jusqu’à 10 heures d’autonomie avec sa batterie de 50 Wh d’après le constructeur. Et grâce à sa compatibilité avec la charge 65 W, il est possible de récupérer deux heures d’autonomie pour seulement 15 minutes de charge.

