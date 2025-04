Ce bon laptop Acer 15″ sous Ryzen 5 voit son prix baisser de 34 % chez la Fnac et Darty

LĂ©ger et idĂ©al pour le travail ou le divertissement, le PC portable Acer Aspire 3 est un modèle bien polyvalent, qui a aussi l’avantage d’ĂŞtre affichĂ© Ă un prix contenu. En ce moment, Darty et la Fnac le proposent en effet Ă 399,99 euros au lieu de 603,99 euros.

L’Acer Aspire 3 (A315-44P-R8WK) fait partie de ces laptops que l’on apprĂ©cie pour leur lĂ©gèretĂ©, leurs performances adaptĂ©es aux tâches classiques du quotidien, leur polyvalence… Et leur prix avantageux. Justement, ce laptop, propulsĂ© par un processeur Ryzen 5, ne dĂ©passe pas les 400 euros en ce moment.

Ce qu’il faut savoir sur cet Acer Aspire 3

Un PC portable fin et léger

Une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces

Un combo Ryzen 5 + 8 Go de RAM + SSD NVMe de 512 Go

Auparavant proposĂ© Ă 603,99 euros, le PC portable Acer Aspire 3 (A315-44P-R8WK) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 399,99 euros chez Darty et Ă la Fnac.

Une machine facilement transportable

Si l’on dit de l’Acer Aspire 3 qu’il est un PC portable parfait pour les travailleurs nomades, c’est en grande partie grâce Ă sa lĂ©gèretĂ© et Ă la finesse de son châssis. En effet, avec 1,78 kg sur la balance et 19,9 mm d’Ă©paisseur, ce laptop est particulièrement facile Ă transporter. Et malgrĂ© sa finesse, d’ailleurs, cet Aspire 3 propose une connectique plutĂ´t fournie avec un port HDMI 2.1, deux ports USB-A 3.2, un port USB-C, un port jack 3,5 mm et un port RJ-45.

CĂ´tĂ© Ă©cran, on a ici droit Ă une grande dalle IPS Full HD (1920 x 1080 pixels) de 15,6 pouces, qui nous fait profiter de larges angles de vision. Le taux de rafraĂ®chissement s’Ă©lève de son cĂ´tĂ© Ă 60 Hz. Si ce dernier est un peu juste pour les joueurs, la fluiditĂ© que l’Ă©cran offre est tout Ă fait suffisante pour le visionnage de vidĂ©os et les tâches classiques du quotidien. PrĂ©cisons aussi que la dalle est mate et minimise donc les reflets, ce qui assure un meilleur confort visuel.

Une bonne puissance pour le quotidien

Dans les entrailles de l’Acer Aspire 3, on trouve d’abord un processeur AMD Ryzen 5 5500U, dotĂ© de 6 cĹ“urs et d’une frĂ©quence de base de 2,1 GHz, qui peut atteindre jusqu’Ă 4,0 GHz en mode Turbo. Il est Ă©paulĂ© par 8 Go de RAM DDR4, extensible jusqu’Ă 32 Go grâce aux deux slots disponibles. Avec une telle configuration, le multitâche s’opère sans accroc et les tâches classiques (navigation web, bureautique…) s’enchaĂ®nent dans de bonnes conditions.

Ajoutons Ă cela la prĂ©sence d’un SSD NVMe 512 Go, qui promet un dĂ©marrage des applications et un transfert de fichiers très rapides. Pour ce qui est de la partie graphique, la marque a misĂ© sur une carte AMD Radeon Graphics, qui n’est pas le meilleur choix pour jouer Ă des titres rĂ©cents et gourmands en ressources, mais qui est suffisante pour des jeux lĂ©gers et des travaux de conception graphique basiques. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, la marque promet 8 heures d’utilisation par charge.

