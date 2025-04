Ce puissant laptop gaming Acer avec AMD Ryzen 7 + RTX 4060 perd 300 € de son prix chez la Fnac

Pour les gamers à la recherche d’un PC portable gaming performant sans éclater leur budget, voici une offre qui devrait les intéresser. L’Acer Nitro V 15 généreusement équipé pour faire tourner la plupart des jeux AAA dans de très bonnes conditions est actuellement en promotion à 899,99 euros chez la Fnac, cpntre 1 203,99 euros habituellement.

Quand on parle d’ordinateur portable dédié aux jeux vidéo, les prix associés sont souvent élevés, et encore plus quand c’est une configuration sous stéroïde. Mais, Acer, avec sa gamme Nitro, cherche à faire sa place sur le bureau des gamers ayant un petit budget, en faisant des concessions certes, mais en gardant un rapport qualité-prix équilibré. Prenons l’Acer Nitro V15 ANV15-41-R1JV qui, en plus d’avoir une RTX 4060 et un CPU Ryzen 7, se dote d’une ristourne de 300 euros sur son prix de vente conseillé.

Quelques points à retenir sur l’Acer Nitro V15 ANV15-41-R1JV

Un processeur AMD Ryzen 7 7735 HS + 16 Go de RAM

Une carte graphique Nvidia RTX 4060

Et Windows 11 de pré-installé

Au lieu de 1203,99 euros, l’Acer Nitro V15 ANV15-41-R1JV est aujourd’hui disponible en promotion à 899,99 euros sur la Fnac.

Un laptop prêt à en découdre

Ce PC portable signé Acer embarque sous son châssis un processeur de dernière génération : l’AMD Ryzen 7 7735HS. Conçu pour offrir des performances de haut vol, ce CPU est particulièrement apprécié pour sa polyvalence et sa capacité à gérer les tâches les plus exigeantes. Doté de 8 cœurs et 16 threads, il peut grimper jusqu’à une fréquence maximale de 5,2 GHz en mode boost.

Le périphérique embarque également pour épauler le processeur 16 Go de RAM en DDR5, un atout de plus pour le gaming, mais aussi pour les usages gourmands comme le montage vidéo, la production de contenus, mais aussi pour de la bureautique basique. Sans oublier le système de stockage en SSD qui garanti des temps de chargement réduits et une réactivité à toutes épreuves.

Bien que l’Acer équipé de cette configuration ne puisse pas faire tourner Assassin’s Creed Shadow avec les graphismes en ultra, vous pourrez tout de même profiter d’une expérience de jeu fluide et agréable en optant pour des réglages graphiques élevés ou moyens.

Un ordi bruyant, avec un bel écran réactif

Pour matérialiser cette puissance à l’écran, Acer a opté pour une dalle Full HD de 15,6 pouces (1920 x 1080 pixels) qui propose une immersion visuelle de qualité. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz, couplé à la technologie FreeSync, garantit des images fluides et sans déchirure, même lors des sessions de jeu les plus intenses. Ce combo s’avère idéal pour profiter de vos jeux préférés avec un rendu dynamique et précis.

Cependant, il est important de noter que les ventilateurs du PC portable peuvent se montrer assez bruyants, notamment lorsque la machine est fortement sollicitée. Bien que le système de refroidissement soit efficace pour maintenir des performances optimales, ce bruit peut parfois s’avérer dérangeant, surtout dans un environnement calme.

Afin de comparer l’Acer Nitro V15 avec d’autres références de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs laptop gaming du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.