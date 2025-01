Super prix des soldes pour ce pack Chromebook Acer + Google Pixel Buds A sur Cdiscount

Les laptops et écouteurs sans fil n’échappent pas aux promotions des soldes d’hiver, et aujourd’hui, c’est un pack réunissant un Acer Chromebook 314 et des Google Pixel Buds A qui est à l’honneur : il est proposé à 239,99 euros chez Cdiscount.

Les packs de produits tech peuvent être de très bonnes solutions pour s’équiper à moindre coût, surtout pendant les soldes d’hiver. Aujourd’hui, vous pourriez par exemple vous offrir un Acer Chromebook 314, simple à utiliser et bien fluide, ainsi qu’une paire d’écouteurs sans fil Google Pixel Buds A, dont nous avons loué la qualité des graves, mais en dépensant moins de 240 euros.

Les points essentiels de ce pack

Un laptop avec ChromeOS, très simple à utiliser

Des écouteurs avec une bonne réduction de bruit passive

Un prix avantageux pour un combo efficace

Actuellement, le pack Acer Chromebook 314 CB314-2H-K04F + Google Pixel Buds A est affiché à 239,99 euros chez Cdiscount. Soit un très bon prix, l’Acer Chromebook 314 étant actuellement vendu seul à 199,99 euros chez Cdiscount, et les écouteurs de Google lancés à 99,99 euros.

La magie de ChromeOS

L’Acer Chromebook 314 CB314-2H-K04F est tout d’abord un laptop particulièrement léger qui devrait convenir aux travailleurs nomades et aux étudiants. Avec 1,5 kg, il ne va clairement pas alourdir un sac de transport. Il embarque par ailleurs une dalle Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 14 pouces, encadrée de bordures plutôt épaisses, mais pour des tâches de bureautique, cela reste acceptable et peu gênant. Côté autonomie, la marque promet une utilisation de 12 heures sur une seule charge, mais tout dépendra bien sûr de la nature de vos usages.

Côté performances, ce Chromebook renferme une puce MediaTek MT8183 à 8 cœurs, épaulée par 4 Go de RAM et complétée par un stockage de 32 Go. Certes, ce n’est pas une configuration très puissante, mais notez que ce Chromebook tourne sous Chrome OS, un système d’exploitation qui demande peu de ressources pour fonctionner rapidement. Pour en dire plus sur cet OS, celui-ci est réputé pour sa grande simplicité d’utilisation, sa bonne fluidité au quotidien et son absence de virus. Concrètement, le navigateur Chrome est placé au centre de la plupart des tâches, ce qui est tout à fait adapté à nos usages actuels. Vous aurez ainsi accès aux applications de la suite Google, ainsi qu’à son cloud.

Des écouteurs confortables avec de bonnes basses

Les Google Pixel Buds A sont des écouteurs sans fil intra-auriculaires très confortables dont les petites ailettes aident à leur installation dans le pavillon auditif. Et le maintien dans l’oreille est vraiment bon, y compris pendant les séances de running. Cette paire est par ailleurs certifiée IPX4, et est donc résistante à la pluie, aux éclaboussures et à la transpiration. Côté appairage, c’est hyper simple grâce au système Google Fast Pair. Concernant leurs performances audio, les Pixel Buds A embarquent des transducteurs de 12 mm, et supportent les codecs audio Bluetooth AAC et SBC. Au niveau de la signature sonore à proprement parler, les médiums sont bien mis en avant et les basses peuvent être amplifiées de manière plus agréable grâce à l’option « Amplification des basses » sur l’application de la marque.

De plus, notez que si la réduction de bruit active n’est pas présente, l’option « son adaptatif » permet tout de même aux écouteurs d’analyser les sons extérieurs et d’ajuster le niveau sonore de la musique pour les couvrir. En revanche, l’isolation passive est un peu décevante en raison des évents qui les équipent. Enfin, côté endurance, les Pixel Buds A ont une autonomie de 5h environ sur une charge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Google Pixel Buds A-Series.

