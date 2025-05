Pourquoi ce Sony Xperia 1 VII fait figure de testament

À la peine depuis de nombreuses années dans le secteur des smartphones, Sony vient de présenter son dernier mobile ultra haut de gamme : le Sony Xperia 1 VII. Un téléphone au positionnement un peu bâtard face à la concurrence.

Cela fait tristement de longues années que la division mobile de Sony ne fait plus les gros titres dans l’industrie. Si le fabricant japonais est encore un mastodonte dans la sphère audio et vidéo, il s’est fait depuis longtemps distancier sur le secteur des smartphones. À tel point que le groupe pourrait carrément se séparer de sa division semi-conducteurs.

Dans ce contexte de désamour, le Xperia 1 VII fait figure de testament. Ce nouveau flagship, successeur du Xperia 1 VI lancé en novembre 2024, présente une fiche technique honorable mais sans révolution. Écran OLED 6,5 pouces, puce Snapdragon 8 Elite, triple appareil photo… Rien qui ne sorte vraiment du lot face à un iPhone 16 Pro ou un Galaxy S25 Ultra.

Quand la nostalgie devient argument marketing

Paradoxalement, les atouts du Xperia 1 VII se nichent dans ses particularités anachroniques. Ce smartphone fait partie des derniers – si ce n’est le dernier – flagship à proposer un port jack 3,5 mm et un slot microSD. Des caractéristiques que la concurrence a abandonnées depuis longtemps.

Sony semble parier sur une niche d’irréductibles : les audiophiles attachés à leurs casques filaires et les utilisateurs nostalgiques du stockage extensible. Un public de connaisseurs qui pourrait apprécier la soudure plaquée or du jack. Mais suffisant pour justifier un prix de 1499 € ?

L’entreprise mise également sur son héritage Alpha pour la photo, avec une stabilisation IA et un bouton déclencheur physique agrandi. Des évolutions intéressantes, mais qui peinent à masquer l’absence d’innovation importante.

Caractéristiques techniques

Successeur logique du Sony Xperia 1 VI sorti en novembre 2024, ce mobile a en apparence toutes les caractéristiques d’un smartphone haut de gamme. À savoir :

Un écran Oled de 6,5 pouces

Une puce Snapdragon 8 Elite

256 ou 512 Go de stockage

12 Go de RAM

Une batterie de 5000 mAh avec la recharge 30 watts

Trois modules photos à l’arrière Un principal de 48 Mpx (f/1.9) équivalent 24 mm (1/1.35″, 1.12µm) Un zoom optique 85 mm à 170 mm (f/2.3-3.5, 1/3.5″, 1.0 µm) Un ultra grand-angle 48 Mpx équivalent 16 mm (f/2.0, 2,0 µm)

Un capteur avant de 12 Mpx équivalent 24 mm (f/2.0, 1,22 µm)

Un emplacement microSD

Un port jack

Côté logiciel enfin, le mobile arrivera équipé d’Android 15 et Sony promet 4 ans de mise à jour majeure et 6 ans de mise à jour de sécurité.

L’argument microSD ?

Pour quiconque suit le secteur mobile de près, aucune des caractéristiques listées ci-dessus n’est exactement surprenante. Sony semble avoir misé gros sur la photo, réputation oblige, mais, sur le papier, il ne fait pas foncièrement, mieux qu’un Galaxy S25 ou qu’un Google Pixel 9 Pro XL.

Étrangement, c’est dans les caractéristiques les moins impressionnantes que Sony se démarque le plus. Le Sony Xperia 1 VII est un des rares (si ce n’est le dernier) mobiles ultras haut de gamme à encore embarquer un emplacement microSD.

Un positionnement bâtard sur un marché impitoyable

Entre nostalgie technique et modernité relative, le Xperia 1 VII occupe un positionnement inconfortable. Trop cher pour séduire le grand public, pas assez innovant pour convaincre les early adopters, ce smartphone semble destiné à une niche de plus en plus restreinte.

La promesse de 4 ans de mises à jour Android et 6 ans de sécurité, bien qu’honorable, pâlit face aux 7 ans proposés par Google ou Samsung. Même sur ce terrain pourtant crucial, Sony ne parvient pas à égaler ses concurrents.

Avec une sortie prévue en juin, le Xperia 1 VII arrivera dans un marché déjà saturé par les iPhone 16 et Galaxy S25. Une fenêtre de tir des plus étroites pour un constructeur qui a perdu la confiance des consommateurs et des opérateurs.

Le crépuscule d’une époque

Au-delà des caractéristiques techniques, le Xperia 1 VII raconte l’histoire d’une marque qui refuse d’abandonner. Malgré les rumeurs persistantes sur une possible vente de la division mobile, Sony continue de proposer des smartphones haut de gamme à une poignée d’inconditionnels.

Ce dernier-né pourrait bien être le dernier représentant d’une époque où Sony comptait parmi les acteurs majeurs du mobile. Un secteur que la marque nippone dominait avec ses premiers smartphones Xperia, avant de voir Apple et Samsung s’emparer durablement du marché.

L’avenir dira si ce Xperia 1 VII marquera véritablement la fin d’une ère ou s’il s’agit d’un ultime sursaut. À 1499 €, ce smartphone ressemble surtout à un objet de nostalgie technologique, destiné aux derniers fidèles d’une marque qui fut jadis synonyme d’innovation mobile. Même le suivi de mise à jour est un peu timide face aux 7 ans promis par certains constructeurs désormais.

