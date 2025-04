Ce géant des capteurs photo pourrait lâcher prise : un chamboulement pour les smartphones

Sony pourrait se séparer de sa division dédiée aux semiconducteurs qui fabrique d’innombrables capteurs photo pour smartphones. Voici pourquoi.

iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un tas de personnes cherchent les meilleurs smartphones en photo. Avec l’autonomie et le budget, la qualité des clichés est sans doute un des principaux critères d’achat d’un nouveau téléphone en 2025.

Et pour faire de belles photos, il est préférable d’avoir de bons capteurs photo. Or, l’une des pontes du secteur envisage de lâcher l’affaire… en partie. J’ai nommé : Sony.

Des sources bien informées de Bloomberg — mais souhaitant rester anonymes — expliquent en effet que le groupe japonais voudrait se séparer de sa division dédiée aux semiconducteurs. Cela pourrait arriver très vite puisqu’il serait question d’une scission dès cette année, en 2025.

Rien n’est encore fait

Sony songerait ainsi à laisser les autres actionnaires récupérer cette activité dans les semiconducteurs. Le géant pourrait toutefois conserver une participation minoritaire dans la nouvelle entreprise ainsi créée.

Précisons toutefois qu’aucune décision définitive n’a encore été actée. Les délibérations battraient leur plein et les dirigeants garderaient un œil sur la volatilité du marché provoquée par les décisions du président américain Donald Trump sur les taxes douanières. Une note partagée en interne indiquerait ainsi qu’il n’y a pas encore de « plans concrets », mais simplement des « spéculations ».

Les raisons de Sony

Plusieurs raisons justifieraient ce choix de Sony. Tout d’abord, se séparer ainsi de la division des semiconducteurs pourrait dégager des milliards de dollars de valeur actionnariale pour le groupe.

Cette opération permettrait ainsi à Sony de consacrer plus de ressources à ses divisions dédiées au divertissement tout en permettant une meilleure flexibilité à la division des semiconducteurs. Cette dernière pourrait prendre des décisions plus rapidement et être plus efficace dans ses investissements.

Bloomberg écrit que Sony a réalisé un chiffre d’affaires de 1 700 milliards de yens (10,5 milliards d’euros) par le biais de cette division au cours de la précédente année fiscale. En outre, une fois la nouvelle entreprise de semiconducteurs créée, celle-ci pourrait valoir entre 5000 et 7000 milliards de yens, soit environ 30,9 à 43,2 milliards d’euros.

Enfin, les performances de cette unité de semiconducteurs ont faibli dernièrement face à la stagnation du marché, à l’augmentation des coûts et la baisse des marges et à la montée d’une concurrence chinoise exacerbée.

« Les marges bénéficiaires d’exploitation du segment des solutions d’imagerie et de détection de Sony n’ont cessé de diminuer, passant d’environ 25 % à un peu plus de 10 % au fil des ans », lit-on dans Bloomberg. En comparaison, Sony profite d’une dynamique totalement inverse sur les segments des jeux et de la musique.

Un chamboulement en coulisses

Cette transformation de Sony pourrait représenté un gros chamboulement pour le marché des smartphones. Les capteurs photo IMX et LYT produit et vendus par Sony sont exploités par les smartphones d’innombrables marques chaque année.

« Actuellement, le marché des capteurs d’images est en expansion. En particulier dans le domaine de l’imagerie mobile, comme les smartphones, qui est la force motrice ». C’est un extrait de la présentation qu’on peut encore lire sur une page officielle de Sony Semiconductor Solutions Group.

La part importante de l’imagerie mobile dans le secteur des capteurs photo. // Source : Sony Semiconductor Solutions Group

Si scissions il y a, les infrastructures, l’expertise des équipes et la R&D devrait être maintenues, du moins l’espère-t-on. Ainsi, le grand public ne remarquera sans doute pas la différence dans la qualité des photos.

Il s’agirait vraiment d’un chamboulement en coulisses. Il sera intéressant de voir la réaction de l’industrie face à un tel événement.

Rappelons d’ailleurs qu’on trouve des capteurs de Sony également dans des appareils photo numériques, des caméras de surveillance, des dashcams et dans tout un tas d’autres appareils qui vont bien au-delà des simples smartphones.