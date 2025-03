Sony se lance dans la bataille des 200 mégapixels : un capteur photo géant pour les smartphones

Vous ne savez peut-être pas, mais Sony est leader mondial dans la fabrication de capteurs d’image pour smartphones. Selon des informations récentes, le géant japonais de l’électronique développerait actuellement des capteurs photo de 200 et 100 mégapixels destinés aux futurs smartphones haut de gamme.

Le capteur photo du Xiaomi 12S Ultra // Source : Xiaomi

Le développement de ces nouveaux capteurs haute résolution pourrait redéfinir les standards de la photographie mobile et intensifier la compétition entre les fabricants de smartphones premium. Ainsi, Sony pourrait maintenir sa position dominante sur le marché des capteurs d’image. En effet, depuis plusieurs années, le fabricant nippon fournit ses technologies à de nombreux constructeurs de smartphones, dont Apple, Samsung et diverses marques chinoises. Toutefois, la concurrence s’est intensifiée avec l’émergence de Samsung et d’autres acteurs, comme OmniVision qui proposent également des capteurs haute résolution.

Samsung, Xiaomi, Vivo et même Honor proposent déjà des modèles équipés de capteurs dépassant les 100 mégapixels. Regardez du côté du Samsung Galaxy S25 Ultra, du Xiaomi 15 Ultra, du prochain Vivo X200 Ultra ou encore du Honor 90, par exemple.

Actuellement, les capteurs les plus avancés de Sony équipant les smartphones premium atteignent généralement des résolutions de 48 à 64 mégapixels. Ils privilégient souvent la taille des photosites plutôt que leur nombre pour optimiser les performances en basse lumière. Certes, le nombre de pixels est important, mais il est loin de faire la qualité d’une photo.

Les défis techniques de la haute résolution

L’intégration de capteurs avec une telle définition dans des smartphones pose néanmoins plusieurs défis techniques que Sony devrait arriver à pouvoir surmonter. Tout d’abord, il y a le problème de la taille du capteur. Celui-ci qui doit rester suffisamment compact pour s’intégrer dans l’épaisseur limitée d’un smartphone moderne d’autant que la tendance est au mobile fin. Pour y parvenir, la firme japonaise travaillerait sur des technologies de photosites (pixels) plus petits, mais conservant une sensibilité optimale.

Vivo compte employer un design sphérique pour la partie photo arrière de son X200 Ultra // Source : Vivo

En plus, il y a aussi le traitement des données qui doit être pris en compte. En effet, un capteur de 200 mégapixels produit des fichiers extrêmement volumineux qui nécessitent une puissance de calcul considérable pour être traités en temps réel. Les premiers modèles de smartphones qui embarquaient des capteurs de 200 mégapixels, notamment chez Xiaomi ou Vivo, par exemple, accusaient de sérieux ralentissements lors des prises de photo. Sony développerait donc parallèlement des processeurs d’image (ISP) capables de gérer efficacement ces flux de données massifs.

Enfin, il faut également s’occuper de la consommation énergétique, puisque les capteurs haute résolution ont tendance à consommer davantage d’énergie, affectant ainsi l’autonomie des appareils. Les ingénieurs de Sony travailleraient donc sur des optimisations permettant de limiter cet impact tout en préservant la qualité d’image.

Des capteurs de 200 mégapixels pour quoi faire ?

Les avantages de capteurs embarquant de très nombreux pixels sont intéressants. En effet, la haute résolution permet notamment des recadrages importants sans perte significative de qualité, transformant potentiellement un smartphone en équivalent d’appareil à zoom optique puissant. En outre, les capacités d’agrandissement seraient également démultipliées, permettant d’imprimer des photos en très grand format tout en conservant un niveau de détail impressionnant. Cela est intéressant pour les photographes amateurs et semi-professionnels qui utilisent de plus en plus leur smartphone comme outil créatif principal.

Enfin, en matière de vidéo, ces capteurs haute résolution ouvre la voie à des enregistrements avec une définition Ultra HD 8K avec une plus grande flexibilité pour le recadrage et la stabilisation numérique. Là aussi, les créateurs de contenu pourraient ainsi produire des vidéos de qualité professionnelle avec un simple smartphone.

Les premiers smartphones équipés de ces nouveaux capteurs Sony pourraient faire leur apparition sur le marché dans les 12 à 18 prochains mois