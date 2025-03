Sony vs Samsung : la guerre des capteurs pour smartphones de 200 mégapixels est déclarée

Sony dévoile un capteur géant de 200 mégapixels pour smartphone, Samsung était seul sur ce créneau.

Sony n’a pas dit son dernier mot dans la bataille des capteurs photo pour smartphones. Si vous n’aviez plus ça en tête, mais Sony fournit des capteurs photo à beaucoup de marques, dont Apple.

Jusqu’à récemment, Samsung et Omnivision dominaient le marché des capteurs de 200 mégapixels pour smartphone. Mais voilà, Sony revient en force selon une fuite : un capteur de 200 mégapixels, plus grand que tout ce qu’on a vu jusqu’ici, prêt à débarquer sur les smartphones haut de gamme d’ici la fin 2025.

Mais qu’est-ce que ça veut dire, un capteur de 200 mégapixels ? En gros, c’est une définition énorme – 200 millions de petits points de lumière capturés en une seule image. Plus il y a de mégapixels, plus vous pouvez zoomer dans une photo sans perdre en netteté. Et là où Sony veut frapper fort, c’est sur la taille de ce capteur : avec environ 1/1,1 pouce, il se rapproche des capteurs dits « 1 pouce », comme le LYT-900, qu’on trouve dans certains appareils haut de gamme. Pourquoi c’est important ? Parce qu’un capteur plus grand capte plus de lumière, et donc améliore la qualité des photos, surtout en basse luminosité.

Un duel de titans : Sony contre Samsung

Jusqu’à présent, Samsung reignait avec sa gamme ISOCELL HP, qui compte déjà quatre capteurs de 200 mégapixels, tous dans des tailles allant de 1/1,22 à 1/1,4 pouce. Omnivision suit avec deux capteurs dans le même style. Sony, de son côté, s’était concentré sur des capteurs de 50 mégapixels, très performants mais moins impressionnants sur le papier.

Avec cette nouveauté, les Japonais veulent clairement reprendre la main et montrer qu’ils peuvent jouer dans la cour des grands. Et ils ne viennent pas seuls : selon le leaker Digital Chat Station, très connu pour ses informations fiables, ce capteur sera boosté par les prochaines puces stars comme le Snapdragon 8 Elite Gen 2 ou le Dimensity 9500.

Mais Sony ne s’arrête pas là. Les rumeurs parlent d’une configuration encore plus folle : un duo de capteurs de 200 mégapixels sur un même smartphone. Pour l’instant, ce ne sont que des tests, mais ça donne une idée de l’ambition des fabricants. Avec cinq capteurs de ce type en développement, Sony semble prêt à inonder le marché de ses monstres technologiques.

