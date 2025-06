Xperia 1 VII : le tout nouveau smartphone premium de Sony est là, avec une belle offre de lancement

Le Sony Xperia 1 VII vient tout juste de débarquer sur le marché, et sa fiche technique haut de gamme a de quoi plaire. Son prix très élevé (1 499 euros) est toutefois un peu dur à avaler, mais quand ce smartphone s’accompagne d’un casque Sony WH-1000XM5 gratuit sur Amazon, il devient bien plus recommandable.

Si les smartphones Sony peinent aujourd’hui à séduire les foules, le fabricant japonais tente tout de même de concurrencer Apple et Samsung avec des modèles haut de gamme qui cumulent les caractéristiques premium. C’est notamment le cas de son nouveau Xperia 1 VII, tout juste dévoilé, qui concentre tout le savoir-faire de la marque côté photo, audio et technologie d’écran. Son prix de lancement est malheureusement assez rédhibitoire, mais avec un Sony WH-1000XM5 offert, tout passe bien mieux.

Ce qu’il faut savoir sur le Sony Xperia 1 VII

Une dalle OLED BRAVIA de 6,5 pouces + 120 Hz

Une puce Snapdragon 8 Elite

De l’IA côté photo

Le Sony Xperia 1 VII vient de sortir et est affiché à 1 499 euros sur Amazon. Mais pour fêter son lancement, la plateforme offre un casque Sony WH-1000XM5, alors qu’elle le propose, individuellement, à 329 euros en ce moment.

Une dalle qui s’inspire des TV de Sony

Le Sony Xperia 1 VII est un smartphone qui présente un design résolument premium. Mention spéciale d’ailleurs pour l’utilisation de matériaux recyclés pour 99 % des composants plastiques. L’appareil promet en plus une belle solidité puisqu’il est certifié IP68, donc résistant à l’eau et à la poussière, et bénéficie de protections Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et Gorilla Glass Victus à l’arrière. Pour son écran, Sony s’est inspiré de ses propres téléviseurs et a misé sur une dalle OLED BRAVIA de 6,5 pouces, qui a l’avantage d’être rafraîchie à 120 Hz pour offrir une fluidité exemplaire.

La marque promet également un écran 20% plus lumineux que celui du modèle précédent et a même doté son smartphone d’un double capteur de luminosité avant/arrière. Pour ne rien gâcher, les contrastes, les couleurs et la clarté peuvent être améliorés grâce à l’intelligence artificielle. Côté audio, Sony a opté pour des composants directement issus des lecteurs Walkman, comme ce fameux port jack 3,5 mm que l’on n’a plus trop l’habitude de voir sur les smartphones d’aujourd’hui. Haut-parleurs stéréo frontaux, son proche du Hi-Res Audio, support du LDAC… Sony n’a pas fait les choses à moitié.

De l’IA partout, tout le temps

Dans les entrailles du Sony Xperia 1 VII, se niche une puce ultra-puissante Qualcomm Snapdragon 8 Elite, épaulée par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. D’ailleurs, sachez que cet espace est extensible via microSD ; encore une caractéristique qui devient rare sur le marché. Le smartphone est par ailleurs animé par Android 15, et la marque garantit 4 ans de mises à jour Android et 6 ans de mises à jour sécurité. On a également droit à la nouvelle Xperia Intelligence, une IA développée par Sony qui permet d’optimiser grandement l’expérience utilisateur.

Sony a évidemment soigné la partie photo, avec notamment un objectif ultra grand-angle équipé d’un capteur qui serait capable de rivaliser avec les performances d’un appareil photo classique. Le téléobjectif optique permet de son côté de réaliser de beaux portraits serrés, tandis que la fonction AI Camerawork analyse en temps réel les mouvements du sujet et de celui qui filme pour parvenir à offrir une stabilisation impressionnante. Enfin, côté autonomie, le Xperia 1 VII renferme une batterie de 5 000 mAh, qui lui permet en théorie de fonctionner pendant deux jours. Une charge 30W est aussi de la partie.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles conçus par la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Sony Xperia du moment.