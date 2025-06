Realme GT 7T : déjà 250 € de remise pour ce smartphone doté d’une batterie XXL

Realme dĂ©gaine de nouveaux smartphones, dont le GT 7T. Un modĂšle qui s’Ă©quipe d’une batterie massive et qui devient encore plus intĂ©ressant en passant de 749 euros Ă seulement 499 euros sur Amazon.

Realme GT 7T // Source : Frandroid

Le smartphone Realme GT 7T a rĂ©cemment dĂ©barquĂ© sur le marchĂ© avec de belles promesses. Sa fiche technique intĂ©ressante comporte de bons points, comme sa puce performante, son Ă©cran bien calibrĂ© et lumineux et surtout son Ă©norme batterie de 7 000 mAh. À peine sorti, il bĂ©nĂ©ficie dĂ©jĂ d’une rĂ©duction de 250 euros.

Les points forts du Realme GT 7T

Un Ă©cran AMOLED lumineux de 6,8 pouces Ă 120 Hz

De bonnes performances avec la puce Dimensity 9400e

Une batterie de massive de 7 000 mAh + charge 120 W

LancĂ© au prix de 749,99 euros, le Realme GT 7T (12 + 256 Go) s’affiche aujourd’hui Ă 549,99 euros sur Amazon, mais grĂące Ă un coupon de rĂ©duction 50 euros (valable jusqu’au 9 juin) le tĂ©lĂ©phone revient Ă 499,99 euros.

Un grand smartphone soigné

Le Realme GT 7T a les dimensions d’un iPhone 16 Pro Max et est mĂȘme plus lĂ©ger avec 206 grammes sur la balance. Au dos, ce n’est pas du verre ou du plastique, mais du graphĂšne que l’on retrouve. Une matiĂšre qui permet optimiser le refroidissement de la puce. La texture est soyeuse et agrĂ©able en main et les tranches toutes biseautĂ©es offrent un bon confort en main. Sa construction est robuste, puisqu’il est certifiĂ© IP69.

À l’avant, on a droit Ă un Ă©cran de 6,78 pouces bien Ă©quipĂ© : 120 Hz, AMOLED, HDR10+ et Dolby Vision. Il offre une belle luminositĂ©, mais aussi un beau rendu avec de belles nuances des couleurs. L’interface Realme UI 6.0, proche d’Android Stock, est agrĂ©able Ă utiliser et offre une multitude d’outils IA pour le quotidien.

Avec une grosse batterie

CÎté performances, le Realme GT 7T embarque un puissant processeur Dimensity 9400e de MediaTek, couplé à 12 Go de RAM et à 256 Go de stockage. Lors de notre prise en main, le smartphone a géré sans effort le multitùche et les applications gourmandes en ressources comme les jeux 3D, ce qui est rassurant. En jeu, sur Genshin Impact, on peut bien cocher toutes les meilleures options graphiques, le Realme GT 7 ne bronche pas quel que soit son mode et tout ça, sans chauffe excessive.

Sur la partie photo, le GT 7T s’appuie sur trois objectifs photo : un grand-angle de 50 MP, un zoom optique x2 de 50 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. Dans l’ensemble, le rendu des couleurs est vif, plaisant et souvent flatteur, sans tomber dans une sur-saturation excessive. Le rĂ©sultat en x2 est excellent et le mode portrait offre un bon dĂ©tourage. En revanche, les clichĂ©s capturĂ©s avec l’ultra-grand angle manquent de dĂ©tails et de nettetĂ©.

Enfin, Realme parvient Ă intĂ©grer une grande batterie de 7 000 mAh sur son smartphone, dans Ă peine 8 mm d’épaisseur. Durant notre prise en main, nous avons pris des photos, naviguer sur Internet, Instagram, Maps ou encore en regardant des vidĂ©os sur YouTube, le tĂ©lĂ©phone avait encore plus de 30% d’autonomie. Et comme si ça ne suffisait pas, on peut aussi compter sur une charge filaire de 120 Watts qui permet de charger le tĂ©lĂ©phone de 0 Ă 100 % en 45 minutes.

