Realme 14X : de la 5G avec une configuration solide pour moins de 150 € grâce à cette offre Amazon

Un bon smartphone d’entrĂ©e gamme, c’est ce que le Realme 14 X. Une belle alternative au Xiaomi, qui devient encore plus intĂ©ressante pendant les ventes flash de printemps d’Amazon. De 199 euros, son prix de base Ă 149 euros jusqu’au 30 mars.

Depuis son grand retour en France, Realme ne fait pas les choses Ă moitiĂ©. La marque chinoise s’est imposĂ©e comme un acteur incontournable du marchĂ© de l’entrĂ©e de gamme, en multipliant les modèles accessibles et performants, un peu comme le fait Xiaomi qui semble vouloir encore plus asseoir son statut de conquĂ©rant. Le Realme 14 X 5G est en promotion chez Amazon avec une belle coupe sur son prix de 50 euros.

Quelques mots sur le Realme 14X 5G

Un Ă©cran IPS LCD de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz

Un capteur photo 50 Mpx

128 Go de stockage avec 6 Go de RAM

Au lieu de 199 euros, le Realme 14X 5G est aujourd’hui disponible en promotion Ă 149 euros sur Amazon.

Un bon smartphone entré de gamme

Le Realme 14X embarque le processeur MediaTek Dimensity 6300, un CPU d’entrĂ©e de gamme qui assure des performances fiables pour les tâches quotidiennes typiques d’un smartphone basique. Que ce soit pour la navigation web, la gestion des rĂ©seaux sociaux, la consommation de contenus vidĂ©o ou encore les jeux lĂ©gers. Cependant, dès qu’il s’agit de lancer des jeux plus exigeants en ressources, il faudra souvent ajuster les paramètres graphiques pour garantir une expĂ©rience fluide, et mĂŞme dans ce cas, les performances peuvent ĂŞtre inĂ©gales.

Le processeur est accompagnĂ© de 6 Go de RAM, qui peuvent ĂŞtre Ă©tendus virtuellement jusqu’Ă 18 Go. Cela permet une gestion plus fluide des applications ouvertes et une certaine souplesse pour les multitâches. CĂ´tĂ© stockage, le Realme 14X propose 128 Go de mĂ©moire interne, un espace suffisant pour un usage quotidien, mais les utilisateurs ayant de gros besoins en stockage (comme les fichiers multimĂ©dia ou les applications lourdes) pourraient rapidement se retrouver Ă court, mais le support de carte SD jusqu’Ă 256 Go vient palier ce bĂ©mol.

Pour moins de 150€ un écran 120 Hz

Le Realme 14X est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran IPS LCD de 6,67 pouces, offrant une grande surface d’affichage idĂ©ale pour la lecture, les vidĂ©os et les jeux. Ce dernier intègre la technologie « Eye Comfort », une fonctionnalitĂ© avancĂ©e qui propose dix options d’affichage diffĂ©rentes pour rĂ©duire la fatigue oculaire. Que ce soit pour ajuster la luminositĂ©, le contraste ou la tempĂ©rature des couleurs, cette technologie vise Ă offrir une expĂ©rience plus agrĂ©able et moins fatigante pour les yeux, particulièrement lors des longues sessions devant l’Ă©cran.

En plus de cette prise en charge de la protection visuelle, l’Ă©cran du Realme 14X offre Ă©galement un taux de rafraĂ®chissement natif de 120 Hz, garantissant une navigation fluide et une expĂ©rience de jeu plus rĂ©active. Cette combinaison d’options de confort visuel et de fluiditĂ© d’affichage permet de profiter pleinement des contenus multimĂ©dia et des applications mobiles sans sacrifier le bien-ĂŞtre des yeux.

CotĂ© autonomie, une batterie de 5000 mAh est incorporĂ©e au châssis avec une estimation de la part du constructeur de 36,7 heures d’appels, 15,3 heures de navigation et plus de 11 heures de visionnage sur Youtube. Le 14X de Realme dans sa variante 5G tourne sous Android 15 avec la surcouche maison Realme UI 6.0.

Afin de comparer le Realme 14X 5G avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 200 euros.

