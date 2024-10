Ce smartphone est encore plus intéressant que le Xiaomi Redmi Note 13 Pro grâce à cette offre du Prime Day

Le retour de Realme sur le marché français a été effectué en début d’année 2024 avec pour intention de se faire une place dans le paysage. Le Realme 12 Plus est un smartphone de milieu de gamme, un produit qui se veut séduisant tout en ayant une belle fiche technique que ce soit en performances ou en photographie. Et, Amazon brade son prix passant de 349 euros à 224 euros pour le Prime Day.

De retour depuis quelques mois, la firme chinoise Realme espère bien conquérir le marché français avec des produits d’entrée et de milieu de gamme aux fiches technique intéressante pour un petit prix. Le Realme 12 + fait partie de ses milieux de gammes qui affichent de bonnes performances pour pas cher. Pour le Prime Day, il est en promotion et perd 135 euros de son prix.

Le Realme 12 Plus en quelques mots

Un écran AMOLED 120 Hz de 6.7 pouces

Une puissante batterie de 5 000 mAh

Un design inspiré de l’horlogerie traditionnelle du 18ᵉ siècle

Au lieu de 359 euros, le Realme 12 Plus est aujourd’hui disponible en promotion à 224 euros sur Amazon. On trouve aussi le Realme 12 Pro Plus à 339 euros.

Un smartphone « Deluxe »

Le design de ce Realme 12 Plus est inspiré de l’horlogerie de luxe du 18ᵉ siècle, la société chinoise a fait appel à un maitre horloger du nom d’Olliver Savelli pour concevoir les contours de smartphone. Le dos du périphérique est recouvert d’un similicuir décliné en plusieurs coloris, dont un vert de type émeraude, un beige rappelant l’or, un violet comparable à la couleur d’une améthyste, ainsi qu’un noir. Le matériau utilisé pour l’arrière du smartphone est bien plus agréable et moins glissant qu’une architecture en verre. C’est un très beau pas de côté dans l’univers des smartphones.

À l’avant, le 12 Plus de Realme est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec 2400 × 1080 pixels, son taux de rafraichissement à 120 Hz est modulable. L’écran est compatible HDR, mais n’est pas assez lumineux pour en profiter pleinement, tout comme une utilisation en milieu ensoleillé ou très lumineux.

Des performances moyenne et une bonne autonomie

Le maitre d’ouvrage de ce Realme 12 Plus est un processeur MediaTek Dimensity 7050 combinés à 8 Go de RAM LPDDR4X et à une puce graphique Mali-G68 MC4, cette configuration est bonne, mais beaucoup de ses concurrents surpassent le Realme 12+ sur cette partie. En revanche, cela ne vous empêchera d’avoir un smartphone réactif dans une utilisation quotidienne et sans aucun ralentissement. Il faut noter que lors d’une utilisation intensive du mobile (en jeu par exemple) ou avec plusieurs applications ouvertes en arrière-plan, des lags pourront être observés.

Coté photographie, le 12+ est doté de trois capteurs :

Le principal de 50 Mpx, grand angle en f/1.88

Un capteur grand angle de 8 Mpx en f/2.2

Et un capteur macro de 2 Mpx en f/2.4

Dans de bonne condition lumineuse, en plein jour le Realme 12 Plus s’en tire assez bien, le niveau de détail et le rendu est dans la norme de sa gamme, néanmoins de légères distorsions peuvent apparaitre, et une balance de blanc qui n’arrive pas toujours à se régler avec précision dégrade quelque peu les clichés en fonction des conditions. Le grand angle se débrouille aussi très bien, mais hérite des problèmes du capteur principal en plus d’avoir un effet de déformations exagéré. De nuit, les photos seront correctes, mais il ne faudra pas s’attendre à des détails époustouflants. En résumé, le 12+ est légèrement en dessous de ses concurrents pour la partie photographie.

L’un des points forts de ce smartphone est sa (très) grosse autonomie, équipé d’une batterie de 5 000 mAh, le Realme 12 Plus tiendra sans difficulté une bonne journée de travail et au-delà . Il est aussi équipé pour la charge rapide avec un adaptateur de 33 W (livré dans la boite). Une fois branché, la batterie récupéra 60 % en 30 minutes. Comptez un peu plus d’une heure pour une charge à 100 %.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Realme 12 Plus.

