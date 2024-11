Xperia 1 VI : le dernier smartphone premium de Sony excellent en photo est enfin en promo lors de la Black Friday Week

Grâce à la Black Friday Week, vous pouvez acheter le smartphone, que dis-je, le photophone Sony Xperia 1 VI, en promo à -11 % chez Amazon. C’est la première baisse de prix importante chez le marchand.

Avec le Sony Xperia 1 VI, la marque japonaise casse la baraque et propose un smartphone doté d’un appareil photo de qualité professionnelle. C’est LE point fort de ce modèle, donc si vous cherchez à faire de belles photos, c’est lui qu’il vous faut. Bien sûr ce n’est pas tout ce qu’il propose, mais c’est déjà un excellent début ! Vous le retrouvez avec 200 euros de réduction pendant la Black Friday Week.

Les points forts du Sony Xperia 1 VI

Les trois capteurs de 48, 12 et 12 Mpx pour filmer en 4K@120 fps avec une qualité professionnelle

Un écran LTPO plein, sans encoche ni poinçon

L’autonomie monstre qui peut atteindre les 2,5 jours

Si vous cherchez du haut de gamme qui casse tout, vous avez le Sony Xperia 1 VI à 1 199 euros au lieu de 1 399 euros chez Amazon. Si vous cherchez du bon matériel à un prix plus abordable, il y a aussi le Sony Xperia 10 VI à 299 euros au lieu de 379 euros.

Sony aligne une copie quasi parfaite

Avec le Sony Xperia 1 VI, la marque propose une expérience solide à tous les niveaux. Vous allez en prendre plein les yeux une fois qu’il sera entre vos mains. L’expérience commence dès ce moment-là parce que malgré sa puissance, il parvient à être contenu dans 162 x 74 x 8,2 mm pour 192 grammes. Un tour de force qui ne s’arrête pas là puisque l’écran de 6,5″ propose un ratio de 19,5/9e et prend en charge le LTPO, une nouveauté après l’OLED.

Avec lui, vous bénéficiez d’un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz, sans toutefois pouvoir le passer manuellement à 120 Hz. En revanche, vous pouvez l’empêcher d’atteindre 120 Hz, ce qui pourrait vous faire économiser de la batterie. En plus, l’écran affiche une 4K native, même si là aussi, vous pouvez repasser en Full HD+.

Un appareil photo qui se hisse au sommet

L’appareil photo, parlons-en, parce que c’est une petite folie. Vous avez un capteur principal de 48 Mpx, un panorama de 12 Mpx avec angle de vue de 123°, un téléobjectif de 12 Mpx et un capteur selfie de 12 Mpx. Et tout ce beau monde brille à tous les niveaux, quel que soit le mode photo ou vidéo que vous choisissez.

Côté puissance, il est aussi très bon avec la puce du moment, le Snapdragon 8 Gen 3, accompagné de 12 Go de mémoire vive et 256 Go de mémoire. Même l’autonomie se joint à la fête, avec une batterie de 5 000 mAh bien optimisée qui peut tenir jusqu’à 2,5 jours si vous l’utilisez normalement. Si on pouvait lui reprocher quelque chose, mis à part son prix, c’est la charge « rapide » 30 W.

Vous pouvez retrouver de nombreuses références de smartphones parmi les meilleurs du moment dans notre guide d’achat, ce qui permet d’avoir des points de comparaison pour vous faire votre propre avis avant d’arrêter votre choix.

