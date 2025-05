Boulanger brade déjà le récent milieu de gamme de Google, le Pixel 9a

Après l’iPhone 16e d’Apple et le Galaxy A56 de Samsung, au tour du Pixel 9a d’ĂŞtre en promotion ! Le dernier smartphone pas cher de Google se nĂ©gocie aujourd’hui Ă 499 euros au lieu de 549 euros, avec en prime une batterie externe offerte.

Comme chaque annĂ©e chez Google, on a droit Ă une version allĂ©gĂ©e de la gĂ©nĂ©ration actuelle, en l’occurrence ici c’est le Pixel 9a. Ce smartphone milieu de gamme qui change d’apparence, propose une belle Ă©volution sur les performances, et surtout sur la batterie, beaucoup plus endurante. Aujourd’hui, il amĂ©liore son rapport qualitĂ©-prix grâce Ă cette remise de 50 euros.

Les forces du Google Pixel 9a

Un écran bien calibré et surtout très lumineux

De bonnes performances avec la puce Tensor G4

Une autonomie enfin Ă la hauteur

Disponible au prix de 549 euros dans sa version 128 Go, le Google Pixel 9a est aujourd’hui proposĂ© dans un pack avec une batterie externe en promotion Ă 499,99 euros sur le site Boulanger.

Un design revu et un Ă©cran qui en met plein la vue

Le design du Pixel 9a marque une rupture par rapport à ses prédécesseurs : il abandonne le module photo horizontal emblématique pour un dos plat et épuré. Et il faut avouer que le résultat est très convaincant. La prise en main est confortable grâce aux coins arrondi et le dos mat offre un toucher soyeux et surtout il n’accroche pas les traces de doigts.

En revanche, on perd en aspect premium, son Ă©cran est cerclĂ© d’un large bord noir bien datĂ© et n’est protĂ©gĂ© que par un Gorilla Glass 3 tout aussi ancien. La certification IP68 est bienvenue. Ă€ l’avant, on passe sur un Ă©cran Oled de 6,3 pouces, on gagne 0,2 pouce comparĂ© au Pixel 8a. Cet Ă©cran dispose d’une luminositĂ© exceptionnelle de 2428 nits en HDR. La couverture colorimĂ©trique est bonne, et les 120 Hz sont lĂ pour la fluiditĂ©.

Des performances Ă la hauteur

CĂ´tĂ© performance, le 9a est animĂ© par la puce Tensor G4, la mĂŞme puce que celle des Pixel 9 et 9 Pro mais avec moins de RAM. Dans l’ensemble, c’est largement suffisant pour une utilisation parfaitement fluide. Seul le gaming un peu soutenu pourra poser souci. Sur le plan logiciel, on retrouve les promesses habituelles de Google, avec la Pixel Experience via Android 15, les sept ans de mises Ă jours. L’IA et Gemini sont bien prĂ©sents, et bien intĂ©grĂ©s.

Sur la partie photo, l’appareil de Google produit des photos de qualitĂ© sur son grand-angle, de nuit comme de jour, malgrĂ© une baisse de dĂ©finition du capteur. On dĂ©plore l’ultra grand angle qui pĂŞche en basse lumière, ainsi qu’à l’absence d’un tĂ©lĂ©objectif. Toutefois on note un progrès sur l’autonomie. C’est le modèle actuel de Google qui possède la plus grosse capacitĂ© : 5100 mAh. Enfin, il est compatible avec la charge rapide et charge sans fil.

Pour plus de détails, nous vous invitons à lire notre test sur le Google Pixel 9a.

Si le smartphone de Google ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros du moment.

