Test du HP Envy x360 14 (2024) : un proposition solide pour cet ultrabook transformable

Le monde s’est-il un peu trop habitué à la présence de HP sur le marché des PC portables ? Étrangement, cette marque historique n’est pas forcément celle à laquelle on pense en premier lorsqu’il faut faire le compte des marques les plus réputées et les plus plébiscitées du monde des PC portables. Et pourtant, il s’agit d’une de celles qui font les plus grosses ventes en volume.

Comment l’expliquer ? Peut-être en considérant le HP Envy x360 de 14 pouces pour l’année 2024. Une configuration ultrabook et transformable plus que solide, mais qui exprime aussi très bien la ligne observée par le constructeur depuis tant d’années.

HP Envy x360 14-fa0000nf Fiche technique

Modèle HP Envy x360 14-fa0000nf Dimensions 313,3 mm x 16,9 mm Définition 2880 x 1800 pixels Technologie d’affichage OLED Écran tactile Oui Processeur (CPU) Ryzen 7 8840HS Puce graphique (GPU) AMD Radeon Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 1024 Go Apparence Plastique Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1390 grammes Profondeur 218,9 mm Fiche produit

La machine est prêtée par HP pour ce test.

HP Envy x360 14-fa0000nf Design

Est-ce que vous aimez le métal gris sur un PC portable qui pèse 1,39 kilogramme pour une épaisseur maximale de 1,69 centimètre ? En somme, est-ce que vous aimez… n’importe quel ordinateur portable de ces cinq dernières années ? Sorti du logo HP, très joli par ailleurs, il faut avouer que rien ne sort particulièrement du lot sur cette configuration.

Crédit photo : OtaXou

Contrairement à d’autres constructeurs comme HP ou Asus qui cherchent aujourd’hui à être facilement reconnaissables au premier coup d’œil, le HP Envy x360 14 cherche absolument à se fondre dans la masse. Même en considérant ses capacités de 2-en-1, sa charnière lui permettant de se replier sur lui-même pour créer une tablette, il n’envoie aucun signal d’originalité.

Crédit photo : OtaXou

Et ça n’est pas un problème. La qualité de construction est bien là, et la rigidité générale du châssis est rassurante pour sa capacité à encaisser les tracas du quotidien. Ou pour le dire autrement : c’est un PC portable efficace, qui cherche avant tout à plaire au plus grand nombre. Et c’est peut-être ça, la marque de fabrique de HP dont le nom est connu de tous grâce au marché B2B : ses PC ne font pas de vague et peuvent subir les intempéries sans souci.

Clavier et pavé tactile

Le pavé tactile de ce HP Envy x360 14 laisse quelque peu… perplexe. D’un côté, les touches de lettres principales sont excellentes, avec une vraie distance d’activation et un rebond satisfaisant, même si elles sacrifient pour ça la discrétion de frappe. De l’autre, les touches spéciales type Ctrl/Maj/Espace ont clairement des switchs différents, bien plus mous et bien moins confortables. Frapper est donc véritablement confortable sur 4 touches sur 5 en moyenne, un rythme auquel on ne s’habitue pas totalement au quotidien.

Crédit photo : OtaXou

Le pavé tactile est de bonne qualité, avec une diagonale confortable et un clic doux, mais franc. Mais habitués aux surfaces en verre aujourd’hui, il faut avouer que le revêtement paraît « basique » en considérant que nous sommes tout de même sur la gamme Envy.

Connectique

À gauche, nous retrouvons un port USB A 3.2 Gen 1, un HDMI 2.1, ainsi que deux ports USB-C 3.2 Gen 2. À droite, nous trouvons un second port USB A 3.2 ainsi qu’un port combo jack.

En considérant la cible visée, il s’agit ici d’une très bonne connectique qui permettra au plus grand nombre de se passer du moindre dongle.

Webcam et audio

Nous avons le droit à une webcam de 5 mégapixels qui fait très plaisir sur le papier, mais voilà : le HP Envy x360 14 ne gère clairement pas le post-processing. En résulte une image extrêmement bruitée et terne, qui est terriblement décevante.

L’expérience audio est… pas si mal ? Les deux haut-parleurs, placés sur le bas de l’appareil, n’ont pas un rendu particulièrement glorieux et la moindre notion de scène est totalement absente. Mais voilà : le travail est correct, meilleur que la majorité des entrées de gamme, mais pas particulièrement à la hauteur des tendances actuelles. Un grand « boup ».

HP Envy x360 14-fa0000nf Écran

Le HP Envy x360 14 profite d’une dalle OLED de 14 pouces de diagonale supportant une définition maximale de 2880 x 1800 pixels, avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz réglé en dynamique par défaut. Il s’agit d’un écran tactile au revêtement glosssy.

Crédit photo : OtaXou

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous retrouvons une couverture de 171% de l’espace sRGB en volume pour 121% de l’espace DCI-P3. La luminosité maximale est mesurée à 409 cd/m², qui rend l’ordinateur très difficile à lire en plein soleil à cause de son revêtement glossy lié à sa fonctionnalité tactile.

Crédit photo : OtaXou

La température de couleurs moyenne est relevée à 6240K, un poil trop chaude sans être trop éloignée de la norme NTSC à 6500K. Le delta E00 moyen est lui mesuré à 1,58, excellent, avec un écart maximal de 6,77 sur les tons bleus. À l’usage, la dalle reste agréable à l’œil, mais les nombreux reflets du HP Envy x360 14 rendent son usage un peu plus frustrant qu’on ne l’aimerait.

HP Envy x360 14-fa0000nf Logiciel

HP n’hésite toujours pas à pré-installer tout ce qu’il faut de McAfee et bloatwares façon publicités pour Dropbox en notifications, comme beaucoup d’autres. Comme toujours : désinstallez tout dès la sortie de la boîte.

Outre le support des fonctionnalités de détection de présence, nous retrouvons l’univers logiciel HP habituel. Celui-ci est toujours assez simpliste, et ne fait que renvoyer vers des fonctionnalités Windows de base la grande majorité du temps sans autre forme de procès. Mais surtout, nous constatons encore de multiples applications qui mériteraient d’être réunies en un, tout en calmant quelque peu l’insistance sur la communication autour du support payant. Là encore, on sent l’orientation B2B de la marque.

HP Envy x360 14-fa0000nf Performances

Le HP Envy x360 14-fa0000nf est propulsé par l’AMD Ryzen 7 8840HS, un SoC à 8 cœurs pour 16 threads pouvant atteindre une fréquence turbo de 5,1 GHz. Il est épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5 à 6400 MT/s, et un espace de stockage de 1 To en PCie 4.0.

Benchmarks

Sous Cinebench 2024, nous retrouvons un score en multi core de 626 points pour un score en single core de 94 points. Le score en multi core est décevant, alors que ce SoC peut dépasser les 1000 points sans aucun souci. En single core cependant, nous sommes dans les bons créneaux de l’usage de ce SoC.

La partie graphique, qui est la même que celle intégrée à un ROG Ally X ou une Lenovo Legion Go, est toujours très efficace pour ce format avec un score de 2278 points. Pour aider à lancer des jeux en 1080p en moyen ou faible, ou pour booster un petit peu de la production photo/vidéo, ce sera toujours utile.

Côté NPU, rien de très intéressant. Le score de 149 points est terriblement bas par rapport aux générations actuelles qui ont un zéro en plus à ce score. Ceci étant dit, l’usage de l’IA reste toujours à définir, et l’absence de puissance sur ce point précis n’est pas encore particulièrement un problème.

Enfin, le stockage en PCIe 4.0 nous offre les performances moyennes de cette connexion. Rien de véritablement folichon là-dedans ni de mauvais : nous sommes dans ce que nous attendons, ni plus ni moins.

Refroidissement et bruit

Le refroidissement du PC est très bien géré. Nous ne dépassons pas les 48°C sur le châssis, quand les ventilateurs s’entendent à peine. En voyant les performances maintenues du SoC, on comprend que HP a privilégié le silence à la performance, même dans le mode le plus poussé.

HP Envy x360 14-fa0000nf Autonomie

Le HP Envy x360 14 intègre une batterie de 590 Wh, rechargée par le biais d’un bloc d’alimentation de 65W utilisant un port USB-C et la norme PowerDelivery.

Sur un usage bureautique, l’écran réglé à 50% de luminosité, nous réussissons à tirer entre 7 et 8 heures d’utilisation.

Crédit photo : OtaXou

En 2024, il est difficile de justifier cette autonomie qui paraît rachitique face aux nouveaux modèles. Ce n’est pas si mauvais, mais c’est définitivement décevant pour un appareil relativement moderne vendu au prix de certains nouveaux produits offrant plus de 10 heures dans le même format.

HP Envy x360 14-fa0000nf Prix et disponibilité

Le HP Envy x360 14 est d’ores et déjà disponible en France, au prix de 1299 euros pour cette configuration de test.