Roborock S7 MaxV Ultra : l’aspirateur-robot qui vient jouer la polyvalence très haut de gamme (et très chère)

À l’occasion du CES 2022, Roborock a dévoilé son nouvel aspirateur-robot haut de gamme, le S7 MaxV Ultra. Un produit de pointe qui illustre la nouvelle philosophie de la marque : offrir plus d’autonomie et d’automatisation à travers un pack incluant aussi une station d’autovidage polyvalente ultra-perfectionnée. Mais tout cela a aussi un coût revu nettement à la hausse.

Au fil du temps, Roborock est devenu une référence sur le marché des aspirateurs-robots, autant par la technologie embarquée dans ses différents modèles que pour son rapport qualité-prix qui a longtemps défié toute concurrence. Mais celle-ci se démultiplie et il faut aller toujours de l’avant dans l’ajout de nouvelles fonctions, une amélioration de l’intelligence artificielle embarquée et des caméras de détection, tout autant que dans la facilité d’utilisation.

À l’occasion du CES 2022 qui se tient cette semaine à Las Vegas, la marque chinoise a profité de la lumière du salon pour dévoiler son dernier modèle, le Roborock S7 MaxV Ultra. Et celui-ci ne se positionne rien de moins que comme le nouveau flagship de Roborock et le représentant d’une nouvelle philosophie.

Un aspirateur robot encore plus puissant et intelligent

C’est en fait le Roborock S7 MaxV qui a été intronisé ce mardi, successeur du très plébiscité S6 MaxV et son système de détection optimal. Il compte toujours un bac à poussière (400 mL), un bac à eau (200 mL) et une serpillière pour nettoyer en profondeur. Il embarque six capteurs de détection du vide, un LiDAR pour une détection au laser, un système de caméras consultable à distance via l’application, et la compatibilité avec les assistants vocaux (Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri).

Et ce nouveau venu fait évidemment mieux dans tous les compartiments du jeu. Il annonce 22 % plus de précision dans son nettoyage ainsi que 70 % de mieux dans la rapidité d’exécution et son adaptation à l’environnement. Ceci est rendu possible par un nouveau jeu de caméras, une nouvelle IA plus efficace (ReactiveAI 2.0) avec « un traitement neuronal plus avancé » et une meilleure perception des obstacles grâce à un scan 3D par lumière structurée. La détection sera plus efficace, même en cas de faible lumière.

ReactiveAI va également permettre au Roborock S7 MaxV de mieux identifier les différentes pièces de votre maison (cartographie possible sur 4 niveaux), ainsi que les différents revêtements rencontrés (moquette, carrelage, parquet…). Cela lui permettra évidemment d’ajuster la puissance d’aspiration ou l’intensité du frottement de la serpillière, mais aussi de vous recommander un ordre de nettoyage des pièces en fonction des besoins, des difficultés rencontrées (meubles, surface par exemple) pour optimiser son autonomie (3h annoncées).

En résumé, le S7 MaxV sera plus puissant dans son aspiration (5100 Pa au maximum, soit deux fois plus que le S6 MaxV), plus endurant, plus efficace dans sa reconnaissance des objets (il peut mieux identifier les canapés et les tables dans sa cartographie, mais aussi pour générer des zones de nettoyage et/ou de contournement) et donc mérite totalement son statut de nouvel aspirateur-robot haut de gamme de la marque.

La station de vidage multifonctions, l’atout phare (et onéreux)

Mais ce ne sont pas là ces seuls atouts qui le mettraient alors à relative égalité avec le Roborock S7 déjà très performant, et dont il emprunte notamment la technologie VibraRise de serpillière à vibration sonique qui se surélève pour éviter de mouiller les tapis. Il arrive aussi en bundle, c’est-à-dire en pack avec une station de vidage automatique nouvelle génération.

Ce pack baptisé Roborock S7 MaxV Ultra comprend donc l’aspirateur en version améliorée de la marque ainsi que la « Empty Wash Fill Dock », une station de vidage-remplissage-nettoyage qui veut briller par sa polyvalence. Mais elle ne sera compatible qu’avec le S7 MaxV.

C’est là l’argument fort du nouveau venu. Cette station intelligente EWFD n’est pas juste là pour aspirer automatiquement les poussières quand l’aspirateur-robot revient sur sa base. Elle va certes récupérer les poussières dans son très large réservoir prévu à cet effet (2,5 L — sept semaines d’utilisation environ). Mais la station a également un réservoir d’eau (3 L — 300 m² de nettoyage possible) prévu pour remplir le bac de l’aspirateur si elle constate qu’il est presque vide, et un troisième d’eau sale pour récupérer les petits débris, notamment sur la serpillière (2,3L).

Preuve que Roborock a tout prévu et veut faire de sa nouvelle station un allié dans l’automatisation du nettoyage avec un minimum d’entretien pour l’utilisateur, même la serpillière a droit à son nettoyage automatique sur la base pour que vous n’ayez pas à la détacher de son socle pour la rincer après chaque utilisation. La station et l’aspirateur s’auto-nettoient ainsi pour minimiser votre contact avec la saleté. Reste à savoir combien de temps le bac à eau sale peut tenir sans diffuser d’odeur ou s’encrasser.

À noter une petite nouveauté « pour répondre à la demande de nos clients » : il sera prochainement possible d’ajouter du produit détergeant dans le réservoir à eau du Roborock S7 MaxV pour améliorer le nettoyage. Cependant, il s’agira d’un produit OMO conçu en collaboration avec Unilever et qui sera disponible auprès de certains revendeurs partenaires.

Prix et disponibilité

Le Roborock S7 MaxV sera disponible en noir au premier trimestre 2022 à 799 euros sur le site de la marque et auprès de revendeurs partenaires.

Pour lui adjoindre une station de vidage, plusieurs possibilités s’offrent à vous : prendre le Roborock S7 MaxV Plus qui viendra accompagné de la station de vidage Auto Empty Dock (poussière seulement) qui a été lancé fin 2021 pour le Roborock S7. Le tout sera mis en vente au premier trimestre à un prix qui grimpe nettement par rapport aux habitudes : 999 euros.

Le bundle Roborock S7 MaxV Ultra, comportant l’aspirateur robot et la station EWFD est attendu au 2e trimestre et son prix s’envole à 1399 euros. De quoi aller flirter sur la facture avec les iRobot Roomba les plus performants. Roborock justifie sa hausse tarifaire (environ 150 à 200 euros de plus que le S7 avec station ou le S6 MaxV) par l’amélioration de son système de capteurs et de caméra et par la polyvalence (et l’originalité) de sa station de vidage-remplissage.

Si vous trouvez que cela est un peu cher pour vous, le fabricant asiatique a également annoncé l’arrivée prochaine d’une nouvelle série de milieu de gamme et un premier modèle, le Roborock Q7 Max. Le concept vise à proposer un aspirateur robot reprenant les anciennes fonctions phares de la série S et de lui ajouter une nouvelle station de vidage, Auto Empty Dock Pure, moins perfectionnée que les hauts de gamme actuelles. Aucun prix n’a été annoncé pour le moment. On sait simplement que le Q7 Max se rapprochera de l’ancien S5 Max.

