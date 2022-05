Le nouveau Roborok S7 MaxV Ultra fait tout : il aspire, lave et surveille votre maison

Si vous pensiez avoir tout vu en matière d’aspirateur robot, vous aviez tort. Roborock revient avec son S7 MaxV Ultra, un petit bijou de technologie qui en a sous le capot. Au programme : aspiration à 5100 Pa, nettoyage impeccable et caméras intégrées pour surveiller votre intérieur.

À chaque modèle d’aspirateur robot, ses nouveautés. Avec son S7 MaxV Ultra, Roborock lance son appareil le plus premium. On retrouve ainsi une puissance d’aspiration boostée à 5100 Pa, un système de nettoyage optimisé, un scanner Lidar encore plus performant et, surprise, un système d’appel vidéo pour communiquer avec tout individu dans le passage de ce Roborock dernière génération. Un outil tout-en-un désormais disponible au prix de 1499 euros chez Boulanger.

Une aspiration améliorée

La première caractéristique de ce Roborock S7 MaxV Ultra qui mérite notre attention est sa puissance d’aspiration. Sur un produit standard, elle approche habituellement les 4000 Pa. Avec le nouveau S7 MaxV Ultra, elle dépasse largement ce score pour atteindre les 5100 Pa.

Une puissance hors norme qui viendra à bout des saletés les plus tenaces. Adieu donc, poils de chat, terre des plantes d’intérieur, restes alimentaires ou encore sempiternels petits morceaux de litière.

Mieux, le Roborock S7 MaxV Ultra vide lui-même le collecteur de poussière via la station de charge et permet ainsi de vous délester d’environ sept semaines de vidange des saletés. Un confort plus qu’appréciable.

Une capacité de lavage optimale

Pour compléter la panoplie de cet appareil à tout faire, Roborock a aussi prévu un bac de lavage de 200 mL intégré à l’aspirateur. Une capacité qui permettra de nettoyer pas loin de 300 m² en un seul passage.

Gros atout supplémentaire, une fois le nettoyage des sols terminé, la station de charge s’occupe de récupérer les eaux sales et de nettoyer la serpillière elle-même. Un travail confié à la brosse intégrée à la station qui peut atteindre les 600 tours par minute. Fini de mettre les mains dans le cambouis, donc.

Un aspirateur plus intelligent

Sur cette nouvelle mouture, Roborock a particulièrement soigné la réactivité de son système d’intelligence artificielle. Toujours doté de la technologie Lidar, le Roborock S7 MaxV Ultra profite de la présence de deux caméras, permettant un scan 3D des différentes pièces de la maison. Le tout en RGB pour voir le monde plus précisément et en couleurs, et ainsi mieux identifier les obstacles. L’aspirateur peut éviter les objets inhabituels sur son passage et visualiser les tapis pour relever automatiquement la serpillière et nettoyer chaque recoin de la maison.

Via l’application Roborock, le S7 MaxV Ultra propose une modélisation 3D de votre lieu d’habitation, le tout modifiable pour y intégrer les meubles qui n’auraient pas été identifiés lors du premier passage de l’aspirateur.

Enfin, cerise sur le gâteau, cette nouvelle mouture du S7 bénéficie d’un système d’appel vidéo accessible n’importe où depuis l’application. Votre chien est en train de détruire le canapé ? Votre chat assassine vos plantes ? Vos enfants sont joyeusement en train de vider le paquet de gâteau sur le tapis ? Qu’à cela ne tienne, une connexion rapide avec votre Roborock S7 MaxV Ultra vous permettra non seulement de verbaliser à distance votre mécontentement, mais aussi d’assister en live, via la caméra, à la réaction des petits délinquants de la maison.

À noter que vous pouvez également l’utiliser dans un but plus noble comme exprimer votre amour aux habitants de la maison.

Comment obtenir le Roborock S7 MaxV Ultra ?

Finalement, cet aspirateur-laveur est équipé de tout ce que l’on attend d’un électroménager connecté et bien plus. Il nettoie, il lave, il comprend son environnement et, surtout, il vous permet d’interagir avec lui à distance. Un outil de nettoyage puissant et complet disponible pour la coquette somme de 1499 euros. Le Roborock S7 MaxV Ultra est disponible en exclusivité sur le site de Boulanger.