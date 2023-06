Test du Roborock S7 Max Ultra : un nettoyage des sols efficace à un tarif plus accessible

Avec le S7 Max Ultra, Roborock propose un aspirateur robot doté d'excellentes capacités de nettoyage et de navigation pour un prix plus accessible que l'ultra haut de gamme. Le robot est l'un des meilleurs aspirateurs laveurs du marché, malgré une détection d'obstacles limitée. Nous l'avons testé.

Nous testions il y a un an le Roborock S7 MaxV Ultra, le robot aspirateur le plus innovant de la marque, promettant un nettoyage des sols de manière autonome grâce à sa base de lavage. Celle-ci se charge de laver la serpillière en profondeur avec de l’eau claire, tout en récoltant l’eau sale et la poussière, lui permettant ainsi de nettoyer les sols en ne nécessitant que très peu d’intervention humaine.

À sa sortie, le produit coutait 1490 euros, tarif justifié par les performances de nettoyage, mais aussi la caméra embarquée, capable de détecter et reconnaitre de nombreux types d’obstacles. Consciente de son prix élevé, la marque a sorti quelques mois plus tard le S7 Pro Ultra, avec des fonctionnalités similaires, tout en retirant la détection d’obstacles.

Le constructeur a depuis sorti le S8 Pro Ultra, nouvelle génération apportant d’importantes évolutions en termes de capacité de nettoyage, mais également le séchage à air chaud. Le nouveau produit coutant la modique somme de 1500 euros, la marque a travaillé sur un produit hybride et moins onéreux : le nouveau S7 Max Ultra. Celui-ci se base sur le S7 Pro Ultra, mais bénéficie de certaines innovations du S8 Pro Ultra, comme la détection d’obstacle infrarouge ou le séchage à air chaud.

Au-delà d’une nomenclature à coucher dehors, voyons quelles sont les améliorations apportées par le S7 Max Ultra et ce qu’il vaut au quotidien.

Roborock S7 Max Ultra Fiche technique

Modèle Roborock S7 Max Ultra Dimensions 36,2 cm x 35 cm x 9,4 cm Surface couverte maximum pour un cycle de nettoyage 300 m2 Détection des obstacles 1 Couleur Noir, Blanc Fonction lavage 1 Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un robot aspirateur fourni par Roborock.

Roborock S7 Max Ultra Une base qui ne passe pas inaperçue

Comme la plupart des robots aspirateurs modernes, le Roborock S7 Max Ultra reprend une forme circulaire, mesurant 350 x 353 x 96,5 mm, avec toujours un dôme LiDAR sur le dessus. Ces dimensions, bien qu’assez généreuses, lui permettent de se glisser sans encombre sous la plupart des meubles, canapés et lits.

Sur la partie supérieure, Roborock a disposé trois boutons d’accès rapide, ainsi qu’une trappe qui dissimule le bac à poussière et le filtre HEPA, ce qui évite d’avoir à retourner le robot pour y accéder. Le dessous ressemble à celui de ses prédécesseurs, avec notamment le module vibrant de la serpillière et le rouleau-brosse en silicone, ainsi que les classiques détecteurs et les roues.

Le S7 Max Ultra diffère du S7 Pro Ultra qu’il remplace, puisqu’il dispose bien d’un capteur à infrarouges Reactive Tech situé sur la tranche avant. Celui-ci lui permet de détecter les obstacles et de les éviter, sans pour autant les reconnaitre et les catégoriser, contrairement aux modèles plus onéreux.

La station est quant à elle quasi identique à celle du S7 Pro Ultra, avec des mensurations de 422 x 504 x 420 mm, ce qui la rend peu discrète dans un salon. Elle ne reprend d’ailleurs pas les légères améliorations esthétiques apportées par le S8 Pro Ultra. On retrouve donc deux réservoirs d’eau et le cache du sac à poussière sur le dessus, sans qu’ils soient dissimulés par une trappe.

C’est à se demander si le designer travaillait pour un fabricant d’imprimantes avant d’arriver chez Roborock, tant les réservoirs d’eau font penser à des cartouches d’encre. Il est regrettable que Roborock n’ait pas fait plus d’efforts pour retravailler la base, assez peu discrète comparativement à celle du Dreame L10s Ultra par exemple. Il n’y a pas de bouton sur la base pour contrôler le robot, bien qu’une LED indique le statut de charge ou si une intervention humaine est requise, par exemple pour vider le réservoir d’eau sale.

Malgré une apparence peu flatteuse, la station est pensée pour être efficace et simple à utiliser. Les deux réservoirs sont dotés de poignées et s’ouvrent entièrement, ce qui permet de les remplir et de les vider simplement. Leurs capacités de 2,5 et 3 L permettent de nettoyer une surface pouvant atteindre 300 m² en toute autonomie, tandis que le bac à poussière de 2,5 L peut tenir environ deux mois sans être remplacé.

Bien que le design du dock soit semblable à celui du S7 Pro Ultra, avec notamment une brosse de nettoyage de la serpillière et une plateforme d’accueil pour ne pas humidifier les sols, le S7 Max Ultra dispose également du séchage de la serpillière à air chaud, aidant à éliminer l’humidité et éviter les mauvaises odeurs.

Qu’il s’agisse du robot ou de la station, la qualité des matériaux utilisée est irréprochable, ce qui rassure sur la durabilité du produit sur le long terme. En revanche, Roborock n’inclut pas de consommables de rechange dans la boite du S7 Pro Ultra, ce qui est discutable au vu de son prix et positionnement.

Roborock S7 Max Ultra Une application ultra-personnalisable

Comme les autres produits de la marque, le Roborock S7 Max Ultra se pilote à travers l’application de la marque, mais aussi celle de Xiaomi, facilitant ainsi la prise en main au quotidien. À la mise en route, le robot se charge d’explorer les environs et de créer une carte de votre logement, qu’il vous est ensuite possible de personnaliser. Le système est suffisamment intelligent pour distinguer les pièces les unes des autres, bien qu’il soit bien évidemment possible de les séparer ou les fusionner, mais aussi de les renommer et même de créer des zones interdites et des murs virtuels.

Pour chaque pièce, il est possible de définir des préférences de nettoyage, que ce soit en matière de puissance d’aspiration ou d’intensité de nettoyage, mais aussi la séquence dans laquelle nettoyer les pièces, et même de placer des meubles à votre guise. Plus sérieusement, le robot sait gérer jusqu’à quatre cartes, ce qui est particulièrement utile si votre logement comporte plusieurs étages. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de lui indiquer laquelle utiliser, puisqu’il est capable de se positionner dans l’espace et de sélectionner la carte à utiliser de manière autonome.

En plus de ces capacités de gestion de la carte, l’application permet également de définir un planning de nettoyage, mais également d’affiner vos préférences de nettoyage, comme par exemple la fréquence de rinçage de la serpillière ainsi que sa durée de séchage. De même, vous pouvez choisir si le robot doit relever sa serpillière à la rencontre d’un tapis, ou tout bonnement l’éviter afin de ne pas le mouiller. Enfin, il est possible de définir les heures de chargement du robot pour profiter des heures creuses, ce qui est particulièrement appréciable en ces temps particuliers.

Lorsqu’elle est utilisée au quotidien, l’application affiche de nombreux détails concernant le cycle de nettoyage et le robot, à savoir le niveau de la batterie, la surface nettoyée, et le temps écoulé, tout en affichant le parcours sur la carte et les éventuels obstacles détectés.

Enfin, le robot s’intègre parfaitement avec Alexa et Google Assistant et il est donc possible de l’envoyer nettoyer une pièce spécifique à la voix en utilisant une enceinte ou un écran connecté.

Roborock S7 Max Ultra D’excellentes performances de nettoyage, mais une détection d’obstacle moyenne

Le S7 Max Ultra propose une puissance d’aspiration respectable de 5 500 Pa, ce qui lui permet de ne faire qu’une bouchée de la poussière et de la saleté qu’il trouve sur sa route. Plusieurs modes de nettoyage sont proposés, allant de la plus silencieuse au mode max. Le premier est largement suffisant pour un nettoyage quotidien et produit environ 62 décibels, ce qui reste acceptable pour avoir une conversation ou regarder la télévision.

Lors de nos essais, le S7 Max Ultra s’est montré redoutablement efficace sur sols durs, puisqu’il est capable de retirer miettes, poils d’animaux, terre, poussière et tout autre type de saleté, sans laisser de résidus et en un seul passage. Sa brosse latérale lui permet également de bien nettoyer les coins et les angles, bien que le robot ait un peu plus de mal à nettoyer les angles qui ne sont pas droits.

Sur tapis, le S7 Max Ultra s’en sort par ailleurs très bien grâce à sa brosse en silicone. Pour les tapis épais, il faudra toutefois lui préférer le S8 Pro Ultra qui pourra mieux déloger la saleté en profondeur grâce à son double rouleau-brosse.

Pour ce qui est du nettoyage humide des sols, le S7 Max Ultra dispose d’un module de vibration permettant de récurer les sols à 3000 RPM en appliquant une pression de 6 Newtons, ce qui est suffisant pour un nettoyage quotidien. Lors de nos essais, le S7 Max Ultra s’est montré très efficace, puisque seule une tache de café sèche lui a résisté lors d’un nettoyage à l’eau claire. En revanche, un nettoyage avec détergent ajouté au réservoir d’eau propre en est venu à bout après un deuxième passage.

Comme mentionné précédemment, la fréquence de nettoyage de la serpillière est personnalisable, ce qui signifie que le S7 Max Ultra peut retourner à sa base après avoir nettoyé une pièce, ou après un laps de temps prédéfini, afin d’éviter de répandre la saleté à travers le logement.

Concernant la navigation, le robot s’en sert sans le moindre problème et sait se déplacer en parfaite autonomie. Il ne s’est jamais retrouvé bloqué sans savoir comment retourner à sa base, confirmant sa supériorité en termes de cartographie.

Cependant, sa détection d’obstacle n’est pas parfaite, puisque le robot peut détecter la plupart des obstacles et les éviter, sans toutefois pouvoir discerner des petits objets et des câbles. Il lui est notamment arrivé de ne pas « voir » des câbles laissés par terre, qui se sont retrouvés aspirés et enroulés autour du rouleau brosse.

S’il détecte un obstacle, il l’affiche sur la carte, sans pouvoir reconnaitre le type d’obstacle dont il s’agit. Cela reste utile, afin notamment d’identifier les zones qui n’ont pas été nettoyées à cause d’un objet oublié par terre, comme des chaussures, des pots de fleurs, etc.

Terminons enfin par l’autonomie du robot, prévue pour durer environ 180 minutes dans des conditions de nettoyage économes grâce à la batterie embarquée de 5200 mAh. Dans les faits, le robot parvient à nettoyer environ 50 m² en une heure avec suffisamment de batterie restante. Même si cela venait à ne pas suffire, le robot peut automatiquement retourner se recharger avant de reprendre la tâche en cours.

Roborock S7 Max Ultra Un entretien minimal

Le principal atout de la gamme Ultra de Roborock est la capacité des robots à se vidanger et s’autonettoyer en toute autonomie, ce qui minimise également l’entretien du robot. Comme le reste de la gamme, le S7 Max Ultra propose ainsi deux réservoirs d’eau et un sac à poussière pour éviter d’avoir à interagir trop souvent avec le robot.

La base dispose en outre d’une brosse dédiée au nettoyage de la serpillière, s’assurant qu’elle est récurée après chaque utilisation, éliminant ainsi toutes les saletés sans intervention humaine. La serpillière ressort d’ailleurs propre, même après plusieurs semaines d’utilisation. Elle est par ailleurs séchée à l’air chaud afin d’éviter que de la moisissure s’y forme et développe de mauvaises odeurs.

Bien évidemment, un minimum de travail est nécessaire pour que le robot fonctionne correctement. En plus de remplir le réservoir avec de l’eau claire et éventuellement du détergent et de vider le bac d’eau sac, il faut parfois se salir les mains. En effet, il est préférable de laver la serpillière en machine de temps en temps, mais surtout de nettoyer le rouleau-brosse et les filtres de l’appareil.

Grâce à sa conception en silicone sans fil de nylon, le rouleau brosse n’est pas sujet aux poils et cheveux enroulés, mais il faut tout de même le nettoyer de ceux qui se logent de part et d’autre du rouleau. De la même manière, il faut nettoyer la base toutes les deux semaines environ, afin d’éviter que la saleté ne s’y accumule.

Même si ces tâches peuvent paraitre rédhibitoires, elles ne nécessitent qu’une dizaine de minutes et assurent un bon fonctionnement du robot sur le long terme.

Roborock S7 Max Ultra Prix et date de sortie

Le Roborock S7 Max Ultra est d’ores et déjà disponible pour la somme de 1200 euros.