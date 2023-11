GeForce RTX : vers une nouvelle (demi) génération dès janvier 2024 au CES

En attendant une nouvelle architecture, Nvidia serait sur le point de dévoiler des GeForce RTX 4080 Super et 4070 Super. Une nouvelle génération plus puissante, et une stratégie déjà utilisée par la marque.

La très ambitieuse architecture Blackwell de Nvidia n’est pas encor prête. Ces nouvelles cartes graphiques gravées en 3 nm n’arriveraient pas avant au moins la fin de l’année 2024. En attendant, le constructeur ne se tournerait pas les pouces et aurait pour ambition de lancer une nouvelle gamme de cartes graphiques « SUPER ».

On pense désormais que cette nouvelle gamme sera dévoilée au CES de Las Vegas, dès le mois de janvier. C’est ce qu’affirme kopite7kimi sur Twitter (X), un internaute qui a souvent vu juste quand il s’agit de Nvidia.

GeForce RTX 4080 SUPER et 4070 SUPER

Ce ne serait pas la première fois que Nvidia utilise cette stratégie. En 2019, la firme avait lancé les GeForce RTX 2060, 2070 et 2080 SUPER, des cartes graphiques plus performantes et avec un rapport puissance/prix plus intéressant.

Pour la génération 4000, Nvidia souhaiterait augmenter le nombre de cœurs CUDA, mais aussi augmenter le volume de mémoire vidéo. C’était l’une des critiques principales faites aux premières cartes de la génération RTX 40 en comparaison du catalogue AMD Radeon. Sur certains jeux, le manque de mémoire vidéo des cartes Nvidia était pointé du doigt.

Ainsi la GeForce RTX 4080 SUPER proposerait 10 240 cœurs CUDA contre 9728 cœurs pour la version classique. La GeForce RTX 4070 Ti passerait de 12 Go à 16 Go de VRAM et de 7680 à 8448 cœurs. Enfin la 4070 SUPER offrirait 7168 cœurs contre 5888 pour la GeForce RTX 4070, sans augmentation de la mémoire vidéo.

Un catalogue un peu confus

Lorsque Nvidia a utilisé cette stratégie avec la génération RTX 2000, la firme proposait un catalogue réduit et assez simple. Il n’y avait notamment pas de modèles « Ti » sur cette génération, à l’exception de la RTX 2080 Ti.

Ici, en ajoutant des modèles SUPER en plus des modèles classiques et des modèles Ti, sans compter les modèles proposés avec plusieurs configurations de mémoire vidéo, Nvidia prendrait le risque de créer un catalogue qui prête à confusion.

Reste donc à voir si et comment la firme fera la démonstration de ses nouvelles cartes. Surtout, quelle sera sa politique tarifaire ?