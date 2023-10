GeForce RTX : Nvidia aurait dans l’idée de nous annoncer une SUPER nouvelle

À un an du lancement des GeForce RTX 4000 « Ada Lovelace », Nvidia nous préparerait une version rafraîchie de ses GPUs... au travers d'une nouvelle gamme « SUPER ». Reste à savoir si cette piste mérite d'être réellement prise au sérieux.

Votre GeForce RTX 4080, ou 4070, pourrait prendre un petit coup de vieux dans les prochains mois. Si l’on en croît la rumeur colportée sur X par Hongxing2020, un leaker parfois bien renseigné (mais pas toujours…), Nvidia aurait dans l’idée de nous proposer une nouvelle fournée de GPUs sous l’appellation « SUPER », déjà employée par le passé pour les anciennes GeForce RTX 2000 « Turing ».

Entendre parler d’un éventuel rafraîchissement de l’actuelle gamme « Ada Lovelace » n’a, au fond, rien de très surprenant un peu plus d’un an après l’annonce des RTX 4090 et 4080, et alors que cette dernière va bientôt souffler sa première bougie. Cela dit, il faut quand même prendre cette hypothèse avec tout le recul nécessaire, car il y a deux ans, Hongxing2020 avait déjà annoncé l’arrivée de RTX 3000 « SUPER »… qui n’ont finalement jamais vu le jour.

Vers des RTX 4000 « SUPER », vraiment ?

En l’état, Hongxing2020 estime quoi qu’il en soit que Nvidia travaillerait au lancement de trois modèles « SUPER » : les RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER, et RTX 4070 SUPER. Impossible pourtant de dire à ce stade si ces trois modèles seront bel et bien lancés, ou de savoir quand ils pourraient arriver sur le marché. L’absence d’informations complémentaires, et l’impossibilité (du moins pour l’instant) de recouper cette rumeur avec les dires d’autres leakers, nous poussent d’ailleurs à la plus grande prudence.

Comme le souligne VideoCardz, il faut aussi noter que les informations partagées par Hongxing2020 font état d’un modèle regroupant à la fois le suffixe « Ti » et l’appellation « SUPER ».

Il s’agirait a priori d’une première pour Nvidia, qui utilise traditionnellement ce suffixe « Ti » peu de temps après le lancement d’une nouvelle gamme afin de mettre en évidence dans son lineup des modèles intermédiaires, plus puissants. À l’inverse, l’appellation « SUPER » renvoie cette fois à des mises à jour technologiques permettant d’apporter un peu de fraîcheur à la gamme (au travers d’une nouvelle finesse de gravure ou d’optimisation apportées à l’architecture), et ce au milieu de son cycle de vie. Accoler ces deux noms sur un seul et même modèle paraît donc étrange.

Cela étant dit, si Hongxing2020 dit vrai, d’autres informateurs pourraient rapidement sortir du bois pour nous donner plus de détails concernant ces éventuelles versions « SUPER » des RTX 4000. Il serait alors possible d’étayer en partie ce qui n’est pour l’instant qu’une rumeur un peu trop frêle.