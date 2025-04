La GeForce RTX 5060 est officielle : enfin le bon rapport qualité/prix ?

Nvidia dévoile la GeForce RTX 5060 et la GeForce RTX 5060 Ti. Deux nouvelles cartes graphiques avec des prix enfin un peu plus accessibles pour les joueurs.

En début d’année, Nvidia a introduit sur le marché sa nouvelle génération de cartes graphiques RTX 5000 basée sur Blackwell.

Prix élevés, pilotes graphiques problématiques, une sortie d’usine mal contrôlée pour certains exemplaires, on ne peut pas dire que ce soit le meilleur lancement réalisé par Nvidia dans son histoire.

Et pourtant, les nouvelles GeForce RTX 5060 pourraient enfin faire retrouver le sourire aux fans de la marque et surtout aux joueurs au budget plus serré.

Après des mois de rumeurs, Nvidia présente aujourd’hui trois nouvelles cartes graphiques : la GeForce RTX 5060, la GeForce RTX 5060 Ti, et la GeForce RTX 5060 Ti (16 Go). Pour la première, il faudra en fait patienter jusqu’en mai pour la retrouver sur le marché, mais les deux GeForce RTX 5060 Ti sortent dès ce mercredi 16 avril.

Des cartes sous la barre des 500 euros

Commençons par le plus important pour ces nouvelles cartes, le prix :

399 euros pour la GeForce RTX 5060 Ti 8 Go

449 euros pour la GeForce RTX 5060 Ti 16 Go

Évidemment, il s’agit du tarif conseillé par Nvidia, et on sait que les prix sur le marché pourront être radicalement différents en fonctions des fabricants et des boutiques. En particulier en France ou l’essentiel de la chaine de distribution appartient au seul groupe LDLC.

Reste qu’il s’agit d’un tarif beaucoup plus intéressant en 2025 pour investir dans une carte graphique. On a cru comprendre que les stocks au prix conseillé (le fameux MSRP) pourraient être plus important cette fois. Espérons.

DLSS 4 et Blackwell de la partie

Les GeForce RTX 5060 Ti sont des GeForce RTX 5000 à part entière. Elles proposent donc des coeurs Shader compatible avec le rendu neuronal, mais aussi des Tensor Core de 5e génération et des RT Core de 4e génération. De quoi rendre les cartes compatibles avec le DLSS 4, c’est-à-dire la génération multiple d’images.

Dans les détails supplémentaire, mentionnons un fonctionnement en PCI Express 5.0 (mais pas d’inquiétude si votre carte mère utilise un port PCI Express 3.0 ou 4.0, la différence est marginale), un DisplayPort qui passe au 2.1b, de la GDDR7 en mémoire vidéo et l’utilisation des derniers moteurs d’encodage vidéo (NVEnc 9 et NVDec 6).

D’après Nvidia, sa nouvelle carte permet de faire tourner les derniers jeux du moment en QHD (2560 x 1440 pixels) avec la qualité graphique au maximum, bien sûr grâce à l’aide du DLSS.

Ainsi, on nous promet de faire tourner CyberPunk 2077 Ultimate Edition à 108 images par seconde sur une GeForce RTX 5060 Ti, avec 81 ms de latence.

Même chose pour la GeForce RTX 5060, cette fois en Full HD (1920 x 1080 pixels).

Une belle annonce

À la lecture des caractéristiques et du prix annoncés par Nvidia, tous les feux semblent au vert pour cette nouvelle gamme de cartes graphiques.

Malheureusement, on le sait depuis 2020, entre les annonces et la réalité, les choses peuvent grandement changer, en particulier pour les cartes graphiques.

Patientons donc les tests pour constater les performances réelles de la carte, et surtout la réaction du marché pour voir dans quelle mesure les prix seront respectés.