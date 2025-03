Nvidia a un vrai problème logiciel avec ses cartes graphiques

Les problèmes de pilotes s’enchainent pour les cartes graphiques de Nvidia. La couche logicielle de la marque est de plus en plus lourde.

Les semaines défilent et les problèmes rencontrés par les utilisateurs de cartes graphiques Nvidia continuent.

Le lancement des GeForce RTX 5000 a notamment été marqué par une série d’écrans noirs pour les premiers acheteurs. Un problème depuis corrigé par « hotfix », mais désormais rencontré par les utilisateurs de cartes GeForce RTX 4000.

Pour aller plus loin

Cartes graphiques Nvidia : voici les meilleurs GPU de la gamme GeForce

On trouve, en effet, des complaintes autour de la qualité des pilotes Nvidia 572.xx sur les forums de fans : BSOD, plantage des pilotes, écrans noirs ou problème d’affichage d’ordre général.

Les pilotes sont-ils trop lourds pour leur bien ?

Ce n’est pas la première fois que les pilotes de Nvidia sont pointés du doigt. Le support logiciel du géant du GPU semble à la traine vis-à-vis de l’innovation produite par ses puces graphiques.

La dernière version en date des pilotes graphiques, la version 572.83, pèse plus de 800 Mo à télécharger. Une telle taille soulève la question des capacités de Nvidia à gérer son logiciel.

Aujourd’hui, les pilotes de Nvidia gèrent les cartes graphiques des générations GTX 700, GTX 900, GTX 10, RTX 20, RTX 30, RTX 40 et RTX 50. Ils sont chargés d’optimiser des milliers de jeux pour ces cartes graphiques à travers plusieurs versions de Windows et avec plusieurs technologies Nvidia comme le DLSS. Bref, un niveau de complexité très élevé et qui ne fait que grandir de mois en mois à mesure que de nouveaux jeux arrivent, ainsi que de nouvelles technologies de rendu.

Espérons donc que la firme va travailler sur des mises à jour conséquentes de sa suite de pilotes pour éviter ce genre de couac et proposer un support plus léger de ses cartes graphiques.