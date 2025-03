Cette nouvelle carte graphique Nvidia intègre 96 Go de VRAM avec un TDP de 600 watts

Une carte graphique de 600 watts et 96 Go de mémoire ? Voici la RTX Pro 6000 de Nvidia, et elle est impressionnante. Elle est accompagnée par des variantes pour PC portables, et même pour serveurs.

Ce soir, Nvidia n’a pas été annoncé uniquement sa feuille de route, avec Vera Rubin, ou bien deux machines Nvidia… il y avait aussi une nouvelle carte graphique.

Aux premiers abords, on dirait une RTX 50 avec un design Founders Edition. Mais il s’agit ici d’une RTX Pro Blackwell.

Et attention, on parle ici d’un monstre technologique, pensé pour les pros qui ont besoin de puissance brute : designers, développeurs, data scientists ou encore créatifs.

À la tête de cette gamme, la RTX Pro 6000 se démarque avec des caractéristiques impressionnantes, comme ses 96 Go de mémoire vive dédiée (VRAM) et une consommation de 600 watts. Alors, à quoi sert cette bête ? Pas à jouer.

Une carte taillée pour les pros, mais c’est quoi l’idée ?

Commençons par le cœur du sujet : la RTX Pro 6000 Blackwell. Avec ses 96 Go de VRAM, cette carte est conçue pour les stations de travail professionnelles. Des machines capables de jongler avec des projets 3D gigantesques, des simulations complexes ou même le développement d’intelligence artificielle.

Par exemple, si vous travaillez sur un jeu vidéo avec des graphismes ultra-détaillés ou sur un modèle d’IA qui apprend à reconnaître des visages, cette carte vous sera utile.

Elle embarque 24 064 cœurs CUDA – des petites unités de calcul qui travaillent en parallèle pour accélérer les tâches. Ajoutez à ça une bande passante mémoire de 1 792 Go/s, et vous avez une carte qui ne rigole pas. Et pour les curieux, elle supporte toutes les technologies récentes comme le PCIe Gen 5 ou encore DisplayPort 2.1.

Des variantes pour tous les goûts : stations, PC portables et serveurs

Mais Nvidia ne s’arrête pas là. La série RTX Pro Blackwell, c’est tout un écosystème. En plus de la RTX Pro 6000 pour stations de travail, il y a des modèles pour ordinateurs portables (RTX Pro 5000, 4000, etc.) avec jusqu’à 24 Go de VRAM. Ces versions portables utilisent la techno Blackwell Max-Q, pour ajuster la puissance et la consommation grâce à l’IA.

Et pour les entreprises, il y a une version serveur de la RTX Pro 6000, parfaite pour les data centers. Elle sera bientôt dispo chez des marques comme Dell, HP ou même sur des clouds comme AWS et Google Cloud. En gros, que vous soyez un indépendant avec un PC musclé ou une grosse entreprise avec des serveurs, Nvidia a une solution pour vous.

Le petit bonus ? La marque abandonne doucement ses anciennes appellations comme Quadro ou la numérotation classique des RTX pour tout regrouper sous cette nouvelle bannière « RTX Pro ». Plus simple et plus clair.

Quand et où mettre la main dessus ?

Côté disponibilité, la RTX Pro 6000 pour stations de travail arrivera dès avril chez des distributeurs comme PNY, puis en mai chez des constructeurs comme Dell ou Lenovo. Pour la version serveur, ça se précise aussi avec Cisco ou Supermicro dans les prochains mois. Les modèles portables, eux, débarqueront plus tard dans l’année sur des machines signées Razer ou HP.

Niveau prix, Nvidia reste muet pour l’instant. Vu les caractéristiques, on peut s’attendre à une addition salée… Et face à la concurrence, comme les puces Strix Halo d’AMD, Nvidia semble bien décidé à garder une longueur d’avance dans le monde des GPU pro.