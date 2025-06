Vous pouvez maintenant jouer à Mario Kart 64 sur PC, mais à une condition

La version Nintendo 64 de Mario Kart profite désormais d’une version recompilée sur PC, sous la forme d’un portage natif entièrement paramétrable. Un projet légal qui nécessite cependant de posséder le jeu d’origine.

L’émulation a pris ces 6 derniers un tournant majeur sur PC avec l’arrivée de la recompilation. Cette technique consiste non pas à « émuler » un jeu et sa console d’origine, mais à en proposer un véritable portage natif pour la plateforme PC.

Récemment, nous avons eu des exemples notables pour des jeux Nintendo 64 comme Mario 64, Zelda : Ocarina of Time ou Star Fox 64, mais aussi des titres Xbox 360 via l’outil XenonRecomp.

C’est encore un titre Nintendo 64 qui fait parler de lui aujourd’hui et pas des moindres : Mario Kart 64 est désormais jouable nativement sur PC, avec tous les avantages qui font avec.

Mario Kart 64 jouable sur PC avec la recompilation

Pour rappel, on sort en réalité du domaine de l’émulation. Ici, les développeurs effectuent de l’ingénierie inversée sur le code original du jeu avant d’en recompiler une version compatible nativement sur PC.

Les avantages sont nombreux, le principal étant l’accès à un plus large panel de paramètres visuels et graphiques, comme la définition, le ratio d’affichage, la fréquence d’images par seconde et dans certains cas la qualité des textures.

L’équipe de chez The Harbour Masters, déjà responsable des portages de Zelda 64 et Star Fox, vient de mettre à disposition une nouvelle recompilation pour un autre jeu culte de la console de Nintendo : Mario Kart 64.

Intitulé SpaghettiKart, il s’agit ni plus ni point que d’une version PC native de Mario 64. Pour espérer y jouer, les joueurs devront cependant fournir leur propre copie légale de Mario Kart, la convertir au bon format pour la lancer via l’exécutable « Spaghettify.exe ».

Le jeu pourra être lancé sur Windows, Linux et même… Switch. Si le jeu semble bien fonctionner en 4K et 120 FPS avec le support des circuits personnalisés de la communauté. Les développeurs précisent cependant qu’il s’agit d’un projet non finalisé et que des bugs et plantages peuvent survenir.

Un projet légal ?

La question de la légalité d’un tel projet se pose évidemment. Dans son essence, SpaghettiKart n’utilise en réalité aucun fichier, morceau de code appartenant à Nintendo. L’équipe derrière The Harbour Masters exploite libultraship, une librairie permet de réimplémenter le SDK de la Nintendo 64 sur PC.

Les utilisateurs devant fournir leur propre version de Mario Kart 64, Nintendo ne peut en théorie pas attaquer le projet au même titre qu’un outil d’émulation. Plusieurs autres jeux de la N64 ont été recompilés depuis l’année dernière sans que ces différentes initiatives aient attiré les foudres des avocats du géant japonais.

On peut donc s’attendre à bien d’autres recompilations de ce type à l’avenir.