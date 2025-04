Fini l’émulation : les jeux PS2 pourraient arriver nativement sur PC

Dans le milieu de la rétro-ingénierie du jeu vidéo, l’heure n’est plus à l’émulation, mais à la création d’outils permettant de faire nativement tourner les jeux sur PC.

La PlayStation 2 // Source : Photo de Nikita Kostrykin sur Unsplash

Voici un projet qui pourrait chambouler l’avenir du rétrogaming. PSRetrox, hébergé pour le moment sur GitHub, propose de créer un système permettant de compiler des jeux Sony PlayStation 2 sur PC.

Cette nouvelle façon d’appréhender le lancement de jeux sur PC sans passer par l’émulation a le vent en poupe. Récemment, c’est la Xbox 360 qui faisait la Une à travers XenonRecomp, mais aussi la Nintendo 64 avec N64Recomp.

Quelle différence avec l’émulation ?

Jusqu’à présent, la meilleure manière d’envisager de rejouer à des jeux consoles en dehors du matériel d’origine était l’émulation. Il s’agit de logiciels répliquant le fonctionnement de la machine d’origine sur un matériel moderne.

Vous faites donc tourner le jeu dans sa version console, et c’est la console elle-même qui est recréé sous forme d’un logiciel.

Avec l’approche d’une recompilation, vous transformez les jeux consoles en jeux PC individuellement. Cette manière de faire permet de transformer plus facilement les jeux pour les moderniser. Par exemple, cela permet de changer réellement la définition de rendu, corriger des bugs ou encore ajouter des fonctions, un peu à la manière d’un remaster.

Une console mythique

Ici, on ne parle pas de n’importe quelle console. La PlayStation 2 est encore à ce jour la console de salon la plus populaire de l’histoire du jeu vidéo, tout juste devant la Nintendo Switch.

Elle a abrité des dizaines de jeux vidéo qui ont marqué l’histoire comme la série GTA, Silent Hill, Metal Gear Solid, Devil May Cray, God of War, Resident Evil, Final Fantasy et bien d’autres.

Si vous voulez en apprendre plus sur la PlayStation 2, elle fait souvent l’objet de documents dédiés. C’est notamment le cas du hors série Génération PlayStation 2 réédité par nos confrères de JV Le Mag.