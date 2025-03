Cette console portable en promo à moins de 100 € peut faire tourner des jeux GameCube et PS2

Anbernic propose, avec la RG405V, une console au look d’une GameBoy Color dopée aux hormones de croissance. Elle est disponible à seulement 91,55 euros chez AliExpress, et ce n’est vraiment pas cher pour tout ce qu’elle peut faire.

Anbernic RG405V // Source : Anbernic

Si vous vous intéressez de près ou de loin au rétrogaming, le nom d’Anbernic devrait vous parler. Pour les autres, il s’agit d’une marque chinoise qui, depuis 2017, propose des consoles portables conçues pour l’émulation. Il s’agit d’un sujet assez sensible, légalement, puisque vous ne pouvez émuler que les jeux dont vous posséder le support physique, cartouche ou disque. Avec le modèle RG405V, le constructeur pousse les curseurs un peu plus loin. Elle vous permet de jouer à des jeux allant jusqu’à la Nintendo GameCube, la PlayStation 2, des jeux Android et même certains titres indépendants de la Switch.

Les points forts de l’Anbernic RG405V

Son écran IPS de 4 pouces 640 x 480 pixels est tactile

Une autonomie estimée à 9 heures, tout dépend des jeux

L’ergonomie de la console et les gâchettes supplémentaires

Sur le site officiel d’Anbernic, la RG405V coûte 167,99 euros. Il vaut donc mieux aller sur AliExpress où le modèle violet transparent passe à 91,55 euros si vous ajoutez le code promo ASFR12. En plus, la livraison est gratuite.

Anbernic fait un pas en avant sur la puissance

Si vous avez, dans votre placard, votre vieille Super Nintendo, Megadrive, GameCube ou autre console, vous avez peut-être envie de les emmener avec vous, en vacances par exemple, pour en profiter. Mais ça prend de la place. C’est là qu’intervient l’Anbernic RG405V, une console portable au format GameBoy, en un peu plus grand puisqu’elle fait 14,5 x 10,5 x 3,5 cm pour 282 g. En comparaison, une GameBoy Color fait 13,3 x 7,8 x 2,7 cm pour 138 g.

Mais à l’intérieur, vous retrouvez du sacré matériel : une puce Unisoc Tiger T618 64-bit octa-core, un GPU Mal G52@850 Mhz, 4 Go de RAM LPDDR4X@1866 Mhz et 128 Go de mémoire eMMC avec un port pour ajouter une carte microSD. Une fonction pratique qui permet de réserver la mémoire de la console à l’OS et ses futures mises à jour, et de mettre vos ROMs (les jeux émulés) sur la carte microSD.

Une petite console polyvalente à condition de bidouiller un peu

La console est livrée avec le système Android 12 installé dessus. Avec ça, vous pouvez faire tourner des émulateurs disponibles sur le Store. Ou vous pouvez, en cherchant un peu sur Google, trouver un système d’exploitation spécial, dédié à l’émulation, pour profiter d’une meilleure expérience. Ça demande de bidouiller un peu votre console, mais le résultat en vaut vraiment le coup. La batterie fait 5 500 mAh, se recharge via USB-C et permet de jouer pendant environ 9 h. La console vibre, ce qui a une incidence sur l’autonomie. Elle prend aussi en charge le gyroscope sur six axes, pour les jeux qui sont compatibles.

La console a beau lancer des jeux rétros, elle n’en reste pas moins moderne avec des fonctions et des touches pratiques. Déjà, vous avez deux joysticks, ce qui permet d’être plus précis et de jouer aux jeux les plus récents. Il y a quatre gâchettes à l’arrière, pour utiliser toutes les fonctions in-game. La touche centrale permet de revenir à l’accueil. D’ailleurs, quand vous quittez un jeu, une sauvegarde instantanée est faite, comme le Quick Resume de la Xbox Series X. Sans oublier que vous profitez du WiFi et du Bluetooth pour relier un casque ou des écouteurs, et mettre à jour la console sans passer par le PC.

Si le rétrogaming vous intéresse et que vous souhaitez creuser la question, vous pouvez retrouver notre guide sur les meilleures consoles rétro juste ici.

