VinFast baisse le prix de sa voiture électrique, mais attention à la consommation

Le constructeur vietnamien VinFast opère une baisse de prix sur son SUV électrique, le VF8. Ce rival de la Tesla Model Y passe ainsi à 49 990 euros, mais est-ce réellement suffisant pour séduire les clients ? Rien n'est moins sûr...

Si vous ne connaissez pas encore VinFast, ce n’est pas vraiment étonnant. Et pour cause, la firme d’origine vietnamienne fondée en 2018 par le milliardaire Phạm Nhật Vượng n’est arrivée en France que l’an dernier. Et elle n’est pas encore très connue dans nos contrées.

Un prix en baisse

Néanmoins, elle était déjà présente chez nous lors du dernier Mondial de l’auto de Paris, au mois d’octobre 2022. Désormais, le constructeur commercialise plusieurs modèles en France, dont le VF8 et le VF9, deux SUV 100 % électriques. Et c’est aujourd’hui le premier qui nous intéresse tout particulièrement, alors que nous avions eu la chance de l’essayer dans son pays natal en juillet 2022. Rival de la Tesla Model Y, ce nouvel arrivant affichait à son lancement un prix élevé.

En effet, il fallait compter au moins 62 000 euros pour s’offrir un exemplaire en France. Puis, est arrivée la guerre des prix lancée par Tesla, qui a ensuite embarqué de nombreux constructeurs. Pas question pour l’entreprise vietnamienne de continuer d’afficher des tarifs aussi élevés. Et ce tandis que le VF8 a du mal à séduire, notamment en raison de son autonomie décevante.

C’est ainsi que le SUV avait déjà bénéficié d’une baisse de prix l’an dernier, avec un ticket d’entrée affiché à 50 999 euros. Mais cela n’avait vraisemblablement pas encore suffi. Le constructeur a donc décidé d’aller encore plus loin. Sur le configurateur en ligne, on découvre que le prix d’appel est désormais annoncé à 49 490 euros dans sa version d’entrée de gamme Eco. Ce qui ne permet pas à la voiture d’être éligible au bonus écologique de 4 000 euros.

De toute façon, cette dernière est produite au Vietnam et n’y aurait sans doute pas le droit. Dans sa version Plus coiffant la gamme, le SUV démarre à partir de 55 390 euros. Des tarifs relativement raisonnables au premier abord, puisque la Tesla Model Y débute à partir de 42 990 euros. Néanmoins, cette dernière est est éligible à l’aide gouvernementale, contrairement à son rival. Autant dire que le VF8 a encore un peu de boulot.

Une autonomie encore insuffisante

Et pour cause, le SUV asiatique pâtit de certains défauts qui pourraient dissuader les clients. À commencer par son autonomie, affichée à seulement 471 kilomètres selon le cycle WLTP, malgré sa batterie de 87,7 kWh. C’est plus que la Model Y et ses 455 kilomètres, mais pour un prix largement supérieur. Et c’est encore pire si l’on compare avec d’autres concurrents, comme le Renault Scénic E-Tech que nous avons récemment testé. Ce dernier embarque une batterie de 87 kWh et revendique 625 kilomètres pour 46 990 euros.

Le nouveau Peugeot e-3008, également essayé par nos soins, ne coûte quant à lui que 44 990 euros et peut parcourir 527 kilomètres en une seule charge avec sa batterie de 73 kWh. Coup dur pour le Vinfast VF8, qui affiche donc un tarif encore très salé par rapport à ses rivaux. Mais à ce prix-là, quels sont les équipements de série du SUV électrique ? Ce dernier est plutôt bien équipé dès l’entrée de gamme, avec, entre autres, les sièges électriques et chauffants ainsi que l’écran tactile de 15,6 pouces.

Ce dernier est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. À noter que la voiture est aussi compatible avec les mises à jour OTA à distance et qu’elle se dote de l’assistance vocale. En ce qui concerne les performances, le SUV vietnamien se décline en plusieurs versions avec une puissance de 353 chevaux et un couple de 500 Nm dans sa variante Eco, qui lui permet de réaliser le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes. La déclinaison Plus affiche 408 chevaux et 620 Nm, pour un 0 à 100 km/h en 5,5 secondes.

Il faut également compter 31 minutes pour passer de 10 à 70 % sur une borne rapide, à une puissance maximale de 200 kW en courant continu. En courant alternatif, la charge est limitée à 11 kW. La consommation est quant à elle annoncée à 22,9 kWh / 100 km, ce qui est énorme. À titre de comparaison, la Tesla Model X est donnée pour 19,1 kWh / 100 km.