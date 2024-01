Voici le VinFast VF3 : un mini SUV électrique avec 201 kilomètres d’autonomie

On espère que VinFast arrivera au bout de son projet : ce VF3 est prometteur avec son look de mini SUV. L'objectif du constructeur vietnamien est de commercialiser un véhicule abordable, et 100 % électrique évidemment. Le pari est loin d'être gagné.

VinFast, le premier constructeur automobile vietnamien, s’est lancé dans un projet ambitieux : commercialiser plusieurs modèles de véhicules 100 % électriques sur des marchés clés comme l’Europe et l’Amérique du Nord.

En France, le VF8, un SUV, et le VF9, un SUV de plus grande taille, sont très attendus et même en retard par rapport au planning initial. Mais, VinFast ne s’arrête pas là, avec également les VF6 et VF7 dans les starting-blocks.

Lors du CES 2024, VinFast a levé le voile sur un autre modèle électrique intéressant : la citadine VF3. Bien que déjà connue, de nouveaux détails sur cette voiture ont été révélés.

Désignée comme mini eSUV, la VF3 a pour objectif de combiner l’esthétique d’un SUV à la praticité d’une citadine. Elle évoque la Suzuki Ignis (et même le SUV Jimny, soyons fous), connue pour son format de SUV urbain ultra-compact.

Avec une garde au sol relativement haute et des dimensions modestes (seulement 3,19 mètres de long, soit L319 x l168 x H162 cm), elle se positionne comme une voiture pour la ville avec quatre vraies places. VinFast indique qu’en rabattant les sièges arrière, on peut disposer d’un espace de chargement de 550 litres.

201 kilomètres d’autonomie

Sa batterie proposerait une autonomie estimée à 201 kilomètres sur une charge complète, mais VinFast ne précise pas la méthode d’évaluation et n’a pas encore parlé de la puissance de charge. Côté technologie, VinFast promet un écran de 10 pouces compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.

VinFast prévoit d’ouvrir les précommandes pour le VF3 dès 2024. Cependant, aucun prix ni date de sortie précise n’ont été annoncés pour l’instant. La marque joue la carte de la prudence, et on va faire de même pour le moment.

Notez qu’en France, VinFast va devoir aller sous les 20 000 euros, et même 15 000 euros avec ce véhicule qui ne devrait pas pouvoir être éligible au bonus écologique. En Face, Peugeot, Citroën, Renault ou encore Volkswagen… auront des véhicules à moins de 20 000 euros éligibles avec l’aide gouvernementale.