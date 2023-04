The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, l’équipement du fan ultime

"The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom" débarque bientôt sur Nintendo Switch, pour le plus grand bonheur des fans. Vous êtes un inconditionnel de Zelda ? On vous a préparé une petite sélection shopping des meilleurs accessoires officiels qui accompagnent la sortie du jeu.

Le grand jour approche : le nouveau jeu The Legend of Zelda sort bientôt sur Nintendo Switch, après des mois d’attente et de hype. La princesse Zelda doit une fois encore être secourue et le royaume sauvé. Si vous êtes un(e) fan de la franchise de la première heure et que vous avez hâte de fouler à nouveau la terre d’Hyrule et d’en découvrir les cieux, vous serez peut-être intéressé(e) par ce que Nintendo a prévu pour accompagner la sortie du jeu.

Avant l’arrivée de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom le 12 mai, vous pouvez préparer l’équipement parfait pour jouer au nouveau titre… Voici tous les accessoires rassemblés ici !

Tout d’abord, le jeu Zelda : Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est prévu en deux éditions : une édition standard, et une édition collector. Cette édition collector comprend, en plus du jeu, un livre d’illustration, un SteelBook, un poster métallique et des pin’s. Malheureusement, pour le moment, cette version est épuisée…

En version normale, le nouveau Zelda :Tears of the Kingdom sera disponible le vendredi 12 mai. Vous pouvez d’ores et déjà le précommander en version physique pour être sûrs d’avoir votre exemplaire. Certains revendeurs ont prévu de sympathiques petits bonus de précommande, à l’image de la Fnac qui offre un poster et des stickers avec le jeu, et de Leclerc qui offre un carnet Zelda.

Les enseignes de grande distribution telles que Leclerc, Auchan et Carrefour sont là où vous trouverez le jeu à son tarif le plus bas à sa sortie ou en précommande.

La console Switch édition spéciale pour les fans ultimes

Pour la sortie de son jeu événement, Nintendo a mis les petits plats dans les grands. La firme de Kyoto a donc préparé une console en Édition spéciale, une Switch Oled aux couleurs de Tears of the Kingdom. Les fans de Zelda qui veulent marquer le coup apprécieront, de même que ceux qui n’ont pas encore de Switch, ou les joueurs qui ont encore une Switch de première génération vieillissante et souhaitent renouveler leur matériel. Cette version de la console arbore des sérigraphies dorées avec l’emblème du royaume d’Hyrule.

Bonne nouvelle, la Switch Édition Tears of The Kingdom est disponible dès le 28 avril, deux semaines avant la sortie du jeu, pour les plus pressés !

La manette Pro aux couleurs du jeu

Si les Joy-Con ne sont pas proposés à la vente à part, Nintendo a en revanche prévu une déclinaison spéciale pour sa manette Switch Pro. On la retrouve donc dans une jolie livrée noire, dorée et blanche, à un tarif légèrement plus élevé que la manette classique.

La manette Pro Édition spéciale est en précommande et sera disponible en même temps que le jeu, soit le 12 mai.

La pochette pour compléter le tableau et protéger

La Nintendo Switch est une console portable. Il faut donc pouvoir la transporter facilement sans l’abimer. Si vous n’avez pas encore de pochette de transport ou que la vôtre est en train de rendre l’âme, cette housse de transport tout de noir et de doré vêtue est une bonne option. Étant rigide, elle protègera bien mieux votre console que les exemplaires en mousse. De plus, une protection d’écran est fournie, et la pochette intègre aussi des emplacements pour glisser vos cartouches de jeux.

Si votre budget est limité et que vous ne pouvez pas vous acheter la console aux couleurs du jeu, s’offrir la housse de transport est une alternative sympathique.

Amiibo Link, pour ceux qui les collectionnent

Au fil des années, Nintendo a multiplié les Amiibo, ces figurines interagissant en NFC avec votre Switch et permettant d’amener des petits bonus dans les jeux. On se souviendra par exemple qu’Epona, fidèle destrier de Link, n’était disponible que via l’Amiibo Link Super Smash Bros dans Breath of the Wild…

Ici, ce tout premier Amiibo lié au jeu et représentant Link en train d’utiliser ses pouvoirs, permet de recevoir des armes, des matériaux, ainsi qu’un tissu spécial pour la paravoile.

Et le petit plus : une carte microSD Nintendo

Il va en falloir de la place pour contenir Link, Zelda, Ganondorf et autres Sidon et Riju. Une petite carte microSD ne sera donc pas de trop si vous investissez dans la nouvelle Switch OLED Édition spéciale.

On est fan boy ou on ne l’est pas, on vous conseille donc les cartes microSDXC de SanDisk sous licence Nintendo, avec différents petits motifs selon la taille du stockage (Triforce, étoile, champignon…). Vous pouvez choisir.

