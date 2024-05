C’est officiel, Nintendo va présenter sa prochaine console de jeu

Nintendo a confirmé la présentation de sa nouvelle génération de consoles lors de la conclusion de son exercice fiscal 2023-2024. Il ne faut toutefois pas s'attendre à une sortie avant 2025.

Après des années de rumeurs autour d’une Nintendo Switch Pro, probablement devenue la Nintendo Switch Oled, puis des mois de spéculations autour d’une Nintendo Switch 2, le constructeur japonais sort officiellement de son silence. On pouvait s’y attendre, c’est lors de la conclusion de son exercice fiscal 2023-2024, terminé le 31 mars, que le constructeur a souhaité communiquer officiellement. En effet, il s’agit d’une présentation où le fabricant fait aussi ses projections sur l’année suivante, qui s’achèvera en mars 2025. Il convenait donc de rassurer sur le calendrier.

Quand est-ce que la Nintendo Switch 2 sera dévoilée ?

C’est par un message du président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, que l’on en apprend plus sur la présentation de la prochaine console du constructeur japonais.

Ici Furukawa, président de Nintendo. Nous ferons une annonce concernant le successeur de la Nintendo Switch au cours de cet exercice. Cela fera plus de neuf ans que nous avons annoncé l’existence de la Nintendo Switch en mars 2015. Nous organiserons un Nintendo Direct en juin concernant la gamme de jeux Nintendo Switch pour la seconde moitié de 2024, mais sachez qu’il y aura aucune mention du successeur de la Nintendo Switch lors de cette présentation.

Comme vous pouvez le lire, on sait désormais que le successeur de la Nintendo Switch sera présenté d’ici au mois de mars 2025, lors de ce nouvel exercice fiscal. Toutefois, le président de Nintendo précise qu’il n’en sera pas fait mention lors du Nintendo Direct du mois de juin, celui qui est en quelque sorte synonyme de la période de l’E3, même si le salon en question n’existe plus. Il faudra probablement attendre la toute fin de l’année 2024 ou le tout début de l’année 2025 pour en apprendre plus sur cette nouvelle console.

Une première estimation de la date de sortie

Dans le détail de la présentation des résultats financiers, Nintendo indique avoir vendu 15,7 millions de consoles entre avril 2023 et avril 2024. Le constructeur prédit une baisse de 14 % des ventes de consoles sur la prochaine année fiscale, c’est-à-dire entre avril 2024 et avril 2025. La marque prévoit aussi une baisse des ventes de jeux de 199,67 millions à 165 millions, soit -17,4% de ventes.

On peut raisonnablement estimer que tabler sur une baisse des ventes signifie que Nintendo ne compte pas sortir sa console sur cette période. On peut donc imaginer que sa prochaine console de jeux, que l’on pense être une Nintendo Switch 2, ne sortira pas avant avril 2025.