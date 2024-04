Pourquoi le Nothing Phone 3 pourrait encore augmenter de prix cette année

Des rumeurs préliminaires concernant le futur Nothing Phone 3 laissent entendre que l'appareil embarquerait le nouveau Snapdragon 8s Gen 3. Une bonne nouvelle pour les performances du smartphone... qui rimerait malheureusement avec une probable hausse de prix.

Si son lancement n’est pas attendu avant plusieurs mois, le Nothing Phone 3 commence à faire parler de lui. Remplaçant du très bon Nothing Phone 2, commercialisé en novembre 2023, l’appareil pourrait en l’occurrence s’octroyer un processeur Qualcomm un peu particulier, lancé pour sa part il y a quelques semaines : le Snapdragon 8s Gen 3.

C’est du moins ce qu’avance le site spécialisé 91Mobiles, parfois bien renseigné, qui indique tenir l’information d’une source industrielle ayant connaissance des projets de Nothing. Le constructeur chinois miserait donc cette année sur une puce Qualcomm de dernière génération… ce qui nous amènerait toutefois à une hausse de prix. D’après cette même source, Nothing aurait prévu d’augmenter le tarif de son futur smartphone sur le marché indien. Un signe qui pourrait être annonciateur d’une hausse généralisée.

Vers une hausse de prix « modérée » pour le Nothing Phone 3 ?

En Inde, et toujours selon les informations de 91 Mobiles, l’appareil serait commercialisé entre 40 000 et 45 000 roupies indiennes en fonction de la configuration choisie — soit entre 446 et 502 euros hors taxes. Bien sûr, ces tarifs sont à prendre avec de grosses pincettes : il est fort possible qu’ils évoluent d’ici au lancement du smartphone.

Pour rappel, le Nothing Phone 2 était affiché à 679 euros TTC en France à son lancement. La hausse des prix, si elle se confirme, pourrait donc faire passer à l’appareil le cap des 700 euros dans l’Hexagone, et potentiellement le faire tutoyer les 800 euros. On apprend néanmoins que Nothing ne serait « pas intéressé » d’investir le segment haut de gamme, ce qui suggère une montée de prix relativement modeste. Dans les faits, la firme chercherait plutôt à maintenir un rapport équipement / prix avantageux pour le consommateur, lit-on.

Pour rappel, le Snapdragon 8s Gen 3 est, quoi qu’il en soit, la dernière puce haut de gamme de Qualcomm en date. Il s’agit d’une version légèrement castrée du Snapdragon 8 Gen 3 « classique », centrée sur l’IA. Avec elle, on se limite par exemple à une fréquence de 3,0 GHz sur le cÅ“ur haute performance, contre 3,3 GHz chez son grand frère. Ce processeur prend en charge les dalles QHD+ à 144 Hz, et supporte les standards HDR10 / HDR10+, ce qui peut éventuellement nous renseigner (en partie) sur l’écran du futur Nothing Phone 3.