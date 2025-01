Snapdragon 8s Elite : voici les performances de la prochaine puce de Qualcomm

Dans une récente fuite relayée par le célèbre informateur Digital Chat Station, de nouveaux détails sur le prochain SoC Snapdragon 8s Elite de Qualcomm ont été dévoilés, offrant un aperçu intéressant de ce qui pourrait être l’une des puces mobiles les plus attendues de 2025.

Successeur du Snapdragon 8s Gen 3, cette nouvelle puce se positionne comme une alternative plus abordable au haut de gamme Snapdragon 8 Elite, tout en promettant des performances impressionnantes. Selon les informations divulguées, la puce devrait atteindre environ 2 millions de points sur le benchmark AnTuTu, la plaçant ainsi dans une position intermédiaire stratégique : supérieure à certains appareils équipés du Snapdragon 8 Gen 3, mais environ 20 % en dessous des performances des téléphones dotés du Snapdragon 8 Elite.

Du côté de l’architecture, contrairement à son grand frère le Snapdragon 8 Elite, cette version ne disposerait pas des nouveaux cœurs Oryon. Mais on les retrouvera bien dans le prochain Snapdragon 8 Elite Gen 2. Elle s’appuierait plutôt sur une configuration plus conventionnelle avec un cœur principal Cortex-X4 et des cœurs A720, similaire à celle du Snapdragon 8 Gen 3.

La fréquence maximale du cœur principal devrait atteindre 3,21 GHz. Il serait accompagnée d’un GPU Adreno 825 pour la partie graphique.

Quels smartphones utiliseront la nouvelle puce Snapdragon 8s Gen 3 ?

L’adoption de cette puce s’annonce déjà prometteuse, avec plusieurs fabricants majeurs qui préparent des appareils l’intégrant. Xiaomi, Honor, iQOO et OPPO figurent parmi les constructeurs qui développent actuellement des smartphones équipés du Snapdragon 8s Elite.

Les premiers lancements sont prévus pour avril 2025, suggérant une présentation officielle par Qualcomm dans les semaines à venir.

Les performances en benchmark semblent encourageantes, avec des scores Geekbench de 1 967 points en single-core et 5 827 points en multi-core, relevés sur un supposé iQOO Z10 Turbo. Ces chiffres positionnent clairement la puce comme une option attractive pour les constructeurs cherchant à proposer des appareils haut de gamme à des prix plus accessibles.

Parmi les modèles attendus figurent notamment le Redmi Turbo 4 Pro, le Poco F7, le Xiaomi Civi 5 Pro et le Motorola Razr 60 Ultra, mais il reste à voir si d’autres smartphones y auront également droit.