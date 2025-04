Nothing tease le CMF Phone 2 : design et photo à l’honneur

Sommaire Design Ecran Logiciel Performances Photo Audio Autonomie Prix Commentaires

Le CMF Phone 2 commence à faire parler de lui. Nothing diffuse déjà des teasers officiels.

CMF by Nothing, la sous-marque de Nothing connue pour ses prix compétitifs, a commencé à teaser son prochain téléphone à travers des deux très courtes vidéos. Deux aspects semblent particulièrement mis en avant : le design et les capacités photo.

Un design métallique ?

Le premier teaser met en lumière une vis ouvragée située sur le coin de l’appareil. C’est le même identifiant visuel que sur le CMF Phone 1 sorti l’an dernier. Les vis permettent d’ôter la coque pour la remplacer facilement en cas de casse. Ce que l’on prenait alors aussi pour une molette sur la partie droite du téléphone n’est en fait qu’une grosse vis utilisée pour attacher divers accessoires au Phone 1. Nothing pourrait reprendre ce principe sur le Phone 2.

Dans son tweet, CMF by Nothing parle d’une « nouvelle finition. Texturée, tactile, différente ». À y regarder de plus près, on peut percevoir un aspect anodisé qui ferait penser à du métal. Ce serait une belle évolution par rapport au Phone 1 qui est en plastique. En sus, la jointure entre le dos et le cadre n’est plus abrupte, mais légèrement arrondie, ce qui devrait profiter à la prise en main.

Des améliorations côté photo

Parallèlement au design, un autre teaser, repéré sur les forums de Nothing, se concentre sur le module caméra du CMF Phone 2 avec la mention « à la recherche de la photo parfaite ». Si les détails précis manquent encore, le message est clair : une montée en gamme est prévue par rapport au CMF Phone 1.

Pour rappel, le premier modèle embarquait un unique capteur arrière de 50 mégapixels accompagné d’un capteur de profondeur de 2 Mpx.

Une image qui avait fuité indiquait qu’un ultra grand-angle s’inviterait dans la danse. Néanmoins, sur le rendu de Nothing, on ne voit plus q’un seul capteur. Même le flash Led n’apparaît pas. Difficile donc de se prononcer plus sur ce sujet. On peut au moins espérer que Nothing passe à un meilleur capteur principal, le Phone 1 ne brillant pas par ses photos en basse luminosité, notamment. Un remâchage des algorithmes pourrait aussi être bénéfique.

En conservant probablement un positionnement tarifaire attractif, le CMF Phone 2 pourrait devenir un concurrent sérieux sur le marché des smartphones abordables. Reste qu’il devra bien entendu faire ses preuves et combler les lacunes de son prédécesseur comme la charge trop lente et surtout l’absence de NFC !