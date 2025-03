La Nothing CMF Watch Pro 2 chute à seulement 39 € : un prix imbattable pour cette smartwatch au design soigné

Nothing est une marque britannique qui s’est fait connaître avec ses smartphones atypiques sous le signe du Glyph. Elle a depuis diversifié ses activités et propose, entre autres, des montres connectées comme la CMF Watch Pro 2, qui passe aujourd’hui de 69,99 euros à seulement 39,31 euros sur AliExpress.

Le mode always-on de la CMF Watch Pro 2 de Nothing // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Lancée en juillet 2024, la CMF Watch Pro 2 a été dévoilée aux côtés du CMF Phone 1 et des écouteurs CMF Buds Pro 2. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une deuxième version, qui abandonne le format carré au profit d’un boitier rond. Elle a la particularité d’être entièrement personnalisable au niveau du bracelet, mais aussi du cadran. La montre propose de nombreuses fonctions liées au sport, mais aussi à la santé. Et grâce à un code promo sur AliExpress, vous pouvez économiser quasiment 30 euros dessus.

Les points forts de la Nothing CMF Watch Pro 2

Une autonomie de 3 jours en usage intense

Le fait qu’elle soit entièrement personnalisable

Son écran Amoled offre une belle luminosité et est bien contrasté

Une Nothing CMF Watch Pro 2 coûte 69 euros sur le site officiel de la marque. Chez AliExpress, elle est affichée à 45,36 euros. Pour l’avoir à 39,36 euros, vous pouvez utiliser le code promo ASFR06. Si jamais celui-ci ne fonctionne pas, essayez le code ASFR006.

Une petite montre élégante qui vous ressemble

En passant de la première à la deuxième version, la Nothing CMF Watch Pro 2 adopte un look tout en rondeur, avec une dalle AMOLED qui affiche une définition de 466 x 466 pixels sur un diamètre de 1,32 pouce. Vous avez une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz qui offre une bonne fluidité, et une luminosité de 620 cd/m² un peu juste pour un usage en plein soleil. Elle peut s’allumer lorsque vous levez le poignet et bénéficie d’un mode always-on, beaucoup plus énergivore.

Mais ce qu’on aime bien sur cette montre, ce sont les possibilités de personnalisation. Vous pouvez changer le bracelet, bien sûr, et très facilement en plus, mais aussi changer le cadran. En plus de l’écran tactile, vous avez un unique bouton qui fait office de lunette rotative. Elle est certifiée IP68, ce qui fait que vous pouvez vous laver avec ou aller à la piscine si vous restez sur une faible profondeur.

Un système d’exploitation propriétaire pas très souple

La Nothing CMF Watch Pro 2 fonctionne avec un OS probablement basé sur RTOS. Pas de Wear OS au programme, donc impossible d’installer des applications tierces. Il faut se contenter de ce que propose la montre, c’est un peu dommage car en fonction des besoins, vous pourriez avoir besoin d’avoir d’autres apps. Par contre, vous retrouvez la panoplie classique de capteurs sur une montre connectée : un accéléromètre, un capteur pour la fréquence cardiaque, le SpO2 et même une puce GPS.

Celle-ci n’est d’ailleurs pas des plus précises puisqu’elle se cantonne à une seule bande de fréquence. Par contre, elle est compatible avec plus de 100 sports et peut même reconnaître automatiquement cinq d’entre eux. Tout ça avec une autonomie de 3 jours en usage intense (la marque en promettait 9), ce qui est certes trois fois moins, mais reste supérieur à ce que propose la concurrence. En plus, sa connectivité WiFi et Bluetooth permet de passer vos appels en mode main libre, une bonne option pour une montre à ce prix-là.

Vous pouvez en apprendre plus sur la Nothing CMF Watch Pro 2 en consultant notre test complet.

