On a démonté le Nothing CMF Phone 1, mais pas forcément pour la bonne raison

Nous n’aurons donc probablement pas le droit à un Nothing Phone (3) cette année. Nothing a fait le choix de mettre en avant sa nouvelle marque, CMF. Elle est dédiée aux produits « pas chers » et notamment au marché indien, mais est quand même présente en France. Le Nothing CMF Phone 1 est là, avec une façade arrière démontable, mais qui va bien moins loin que la proposition de Fairphone.

À quoi ça sert de démonter le Nothing CMF Phone 1 ?

Il ne s’agit pas là de démonter entièrement le Nothing CMF Phone 1. En fait, c’est seulement la façade arrière que l’on peut retirer, qui vient déborder sur les tranches. L’idée selon CMF, c’est de pouvoir facilement changer de coque (et de couleur) sans gagner en épaisseur. C’est plutôt simple : il faut retirer le tiroir SIM, enlever les vis et appuyer sur un bouton pour enclencher l’enlèvement de la façade. Pour en placer une autre, il suffit de faire les étapes dans l’autre sens. Même pas besoin d’éteindre l’appareil pour ces manipulations.

Cela ne sert à rien de plus et c’est l’une de nos déceptions. Nous aurions bien aimé pouvoir retirer la batterie soi-même, afin de pouvoir facilement la changer si besoin.

Malheureusement, cela n’a pas été le choix de Nothing : on est donc bien loin d’un Fairphone sur lesquels on peut remplacer soi-même plusieurs pièces.

La fameuse molette… n’en est pas une

Autre déception : ce qu’on prenait jusqu’à présent pour une molette… n’en est en fait pas une. On pensait que cela avait un intérêt logiciel, mais il s’agit tout bonnement d’une vis.

Elle retient la façade, mais pas que. Nothing a trouvé un concept, qui est plutôt intéressant, bien que peu utile. Cette vis permet d’accrocher plusieurs accessoires, rien de plus.

Les accessoires

On peut par exemple fixer une sorte de pied pour regarder des vidéos à l’horizontale, en plaçant le téléphone au format paysage. À l’heure de TikTok et des plateformes de vidéos verticales, impossible de placer le téléphone à la verticale. D’autant plus que le support est très fragile lorsqu’on le visse ou qu’on le dévisse.

Deuxième accessoire qu’on voit de plus en plus : la lanière. Ici, elle ne se fixe pas sur deux points, mais bien sur un point dans un coin en bas. Elle est solide, un peu élastique et pour plus de confort, propose un mousqueton pour retirer la corde et n’avoir que la fixation sur le smartphone.

Le troisième, c’est le porte-cartes. Celui-ci est un peu particulier, puisqu’il faut fixer sur la façade une sorte de plaque avec une bobine à l’intérieur. Cela permet de mettre une sorte de MagSafe dessus, sans la connectivité avec le smartphone.

Cela permet seulement d’aimanter le porte-cartes livré avec, dans lequel on peut rentrer jusqu’à quatre cartes au format carte bancaire.

Notre prise en main du Nothing CMF Phone 1

Au-delà du simple montage-démontage du Nothing CMF Phone 1, il nous paraissait intéressant de le prendre en main complètement.

Design et écran

Le design est assez « basique » et très plastique, mais c’est en réalité assez assumé de la part de Nothing. Nous avons là un beau parallélépipède rectangle aux coins arrondis et aux tranches nettes. À l’arrière, des vis apparentes et un bloc photo en forme de pilule. Ce qui dénote, c’est évidemment cette vis évoquée plus tôt.

Quant à l’écran, c’est une dalle Amoled LTPS de 6,67 pouces que l’on trouve. Elle est plutôt lumineuse, bien qu’au vu du prix du smartphone, elle ne soit pas au niveau des modèles haut de gamme. Les couleurs paraissent plutôt bonnes et pas trop froides ; ce qu’on trouve très souvent sur des smartphones « pas chers ».

Performances et interface

Joli coup pour Nothing avec le choix du MediaTek 7300, qui paraît promettre de belles performances. Voici le résultat d’un benchmark réalisé sur AnTuTu 10 :

Score général : 57 995 ;

CPU : 157 771 ;

GPU : 141 567 ;

MEM : 130 463 ;

UX : 150 158.

Nous avons pu essayer le smartphone sur Fortnite : la limite maximale est de 30 FPS. On peut jouer en moyen à cette fréquence d’images : autant dire que ce n’est pas très élevé, mais pour le prix, c’est loin d’être scandaleux.

Côté interface, la marque propose logiquement Nothing OS 2.6, à savoir une surcouche basée sur Android 14. C’est également là que la marque… se démarque (badum tss) : design noir et blanc et sobriété. L’avantage, c’est qu’on a droit à des widgets en plus, tant sur l’écran d’accueil que sur l’écran de verrouillage.

Photographie

Avec le CMF Phone 1, Nothing a fait un choix assez particulier : pas d’ultra-grand-angle aux côtés du capteur photo principal de 50 Mpx.

Le second capteur est un capteur de profondeur de 2 Mpx. Sur la face avant, c’est un capteur selfie de 16 Mpx placé en poinçon dans l’écran.

Pour un smartphone pas cher, les clichés sont corrects. Les couleurs sont légèrement fades, mais pas de quoi être désagréablement surpris. On constate à certains endroits un manque de piqué, mais là encore, rien d’anormal.

Prix et disponibilité de ce smartphone Nothing

Le Nothing CMF Phone 1 est disponible dès maintenant à la vente au prix de 239 euros. Il est disponible en noir, vert clair et orange. Les deux premiers ont un revêtement plastique, tandis que le dernier a un revêtement simili-cuir.