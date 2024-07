CMF Phone 1 : Nothing dévoile le gros capteur photo de son smartphone pas cher

Le CMF Phone 1 se livre un peu plus. Son constructeur lève un peu le voile sur sa partie photo.

Après avoir découvert une sorte de bouton circulaire sur la partie basse de sa coque ou encore l’outil multifonction avec lequel il sera livré, le CMF Phone 1 de Nothing dévoile une autre de ses facettes en s’attardant sur la partie haute de sa face arrière.

Ultra grand-angle ou capteur de profondeur ?

Le dos de l’appareil est garni d’un module photo plutôt compact et arborant deux objectifs. Aujourd’hui, Nothing annonce via X que son smartphone supposément très abordable se pare d’un capteur Sony de 50 mégapixels ouvrant à f/1.8.

Des algorithmes avancés incluant l’Ultra XDR permettent d’améliorer les clichés en les rendant plus immersif et lumineux de jour comme de nuit.

Le second capteur pourrait être soit un ultra grand-angle, soit un capteur de profondeur, l’information n’est pas tranchée.

Une autre vue éclatée du smartphone s’accompagne de quelques données techniques qui confirment ce que l’on a déjà pu lire sur cet appareil. Aussi le CMF Phone 1 serait-il équipé d’une grosse batterie de 5000 mAh, capable d’offrir deux jours d’autonomie et compatible charge rapide en 33 Watts.

Côté écran, on aurait une dalle Super AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une compatibilité HDR10+. Sur cette même face, on trouverait un capteur selfie de 16 Mpx.

À l’intérieur du smarpthone, 6 ou 8 Go de mémoire vive s’affèreraient à épauler le SoC, un Dimensity 7300 de Mediatek, proche de celui qui équipe le Reno12 Pro d’Oppo. Il fonctionnerait sous Nothing OS 2.6 apposé sur Android 14.

Deux version seraient disponibles : 6+128 Go et 8+128 Go. Le lancement sera le 8 juillet, à moins de 200 euros si l’on fait la conversion depuis les tarifs en roupies qui ont fuité.