Nothing dévoile les secrets de la face arrière dévissable du CMF Phone 1

Nothing a commencé à diffuser une vidéo et des visuels relatifs à la plaque arrière de son futur CMF Phone 1. Cette dernière pourra visiblement se dévisser à l'aide d'un outil plutôt malin.

« Un merveilleux point d’entrée à l’ensemble de notre écosystème de produits ». C’est en ces termes que Nothing décrivait il y a peu, mais sans trop en dire, son CMF Phone 1. Produit entrée de gamme auquel la firme promet d’accorder toute son attention, ce nouveau smartphone demeure encore bien mystérieux, et ce en dépit des quelques images déjà dévoilées par Nothing, ou de la fuite que nous vous avons détaillée récemment.

Cette semaine, la marque va toutefois (un tout petit peu) plus loin en dévoilant sur son compte X officiel un clip vidéo, de quelques seconde, nous offrant un aperçu plus détaillé de la plaque arrière de l’appareil, et plus spécifiquement de la fameuse vis qu’elle arbore. On découvre également l’outil double emploi qui servira à la retirer au besoin.

Un petit côté MacGyver

L’intérêt de cette courte vidéo est de voir le mécanisme en action, même s’il reste évidemment basique : une vis à dévisser en somme. La chose se fait toutefois à l’aide d’un outil amusant, visiblement fourni, faisant à la fois office de tournevis plat et de « poinçon » pour éjecter la carte SIM.

Dans une autre vidéo (en bas d’article) Nothing suggère que retirer cette vis permettra d’enlever la plaque arrière, pour la remplacer à l’envie par d’autres plaques, à la manière d’un bon vieux Nokia 3310. Une façon amusante de personnaliser le CMF Phone 1 — du moins si la firme va vraiment au bout du concept. En l’occurrence, l’une des personnes visibles dans la vidéo laisse entendre qu’il sera aussi possible d’imprimer en 3D des plaques arrières pour rendre son exemplaire complètement unique.

Notons en parallèle que Nothing a également dévoilé un nouveau teaser pour sa CMF Watch Pro 2. Cette dernière arborera un cadran rond orné d’une molette, en lieu et place du design « rectangulaire » de l’ancien modèle. La firme doit également profiter d’un évènement prévu le 8 juillet prochain pour lancer ses CMF Buds Pro 2 en compagnie, justement, du CMF Phone 1.

Celui-ci devrait pour sa part cumuler une puce Mediatek Dimensity 7300, 6 ou 8 Go de RAM (en LPDDR4x), 128 ou 256 Go de stockage (en UFS 2.2) et une dalle OLED Full HD+ de 6,67 pouces montant à 120 Hz. La partie photo du CMF Phone 1 regrouperait un capteur principal de 50 Mpx, un capteur secondaire encore mystérieux, et un module selfie de 16 Mpx. On y trouverait également une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide en 33 W. L’ensemble serait enfin animé par Android 14 et le logiciel Nothing OS 2.6.

