« À l’avenir, le téléphone n’aura plus qu’une seule application », la vision radicale du fondateur de Nothing

Dans moins de dix ans, votre smartphone pourrait ressembler à un appareil totalement différent. Carl Pei de Nothing prédit la disparition progressive des applications au profit d’une intelligence artificielle omnisciente intégrée au cœur du système.

Carl Pei du temps de OnePlus // Source : Twitter / @kevinabosch

Ce n’est pas la première prédiction du genre, mais elle nous vient ici de Carl Pei, un des fondateurs de Nothing, c’est aussi le co-fondateur de OnePlus.

Selon lui, dans moins de dix ans, nos smartphones n’auront plus besoin d’applications multiples. Le PDG de Nothing ne mâche pas ses mots quand il décrit l’avenir de nos smartphones. « À l’avenir, le téléphone n’aura plus qu’une seule application : le système d’exploitation », affirme-t-il dans un entretien accordé à Wired. « Ce système connaîtra parfaitement son utilisateur et sera optimisé pour lui. »

Cette vision tranche radicalement avec l’écosystème actuel dominé par les boutiques d’applications, comme le Play Store et l’App Store. Fini les dizaines d’icônes sur l’écran d’accueil, terminées les mises à jour constantes et les notifications dispersées. L’intelligence artificielle intégrée au cœur du système d’exploitation deviendrait le chef d’orchestre unique de toutes nos interactions numériques.

De l’automatisation

La transformation ne s’arrêtera pas à la simplification de l’interface. Carl Pei envisage un changement complet dans notre rapport aux appareils mobiles : « Actuellement, vous devez suivre un processus étape par étape : déterminer vous-même ce que vous souhaitez faire, puis déverrouiller votre smartphone et procéder étape par étape. À l’avenir, votre téléphone vous suggérera ce que vous souhaitez faire et le fera automatiquement pour vous. »



Cette approche préfigure un smartphone proactif, capable d’anticiper nos besoins en analysant notre contexte, nos habitudes et notre emploi du temps. L’appareil deviendrait un assistant personnel omniscient, réduisant drastiquement le temps passé à naviguer entre différentes applications pour accomplir des tâches routinières.

Carl Pei fixe l’horizon de cette transformation entre sept et dix ans, un délai qu’il justifie par la résistance naturelle des utilisateurs au changement. « Je pense que beaucoup aimeraient que cela arrive plus tôt, mais en réalité, je pense que les gens adorent utiliser des applications », reconnaît-il.

Cette timeline correspond aux cycles d’adoption technologique observés dans le passé. L’iPhone a mis près d’une décennie à transformer fondamentalement nos usages mobiles, et l’intégration massive de l’intelligence artificielle suit un rythme similaire.