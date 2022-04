Avec ses Enco X2, Oppo propose des écouteurs sans fil plutôt complets en termes de fonctionnalités. Bluetooth multipoint, aptX, charge sans fil et même double transducteurs sont au rendez-vous.

En novembre 2020, Oppo prenait tout le monde court en lançant ses écouteurs sans fil haut de gamme, les Oppo Enco X, conçus en partenariat avec Dynaudio. Les écouteurs proposaient un son particulièrement efficace, mais surtout une bonne isolation de bruit active ainsi que des fonctions qui n’avaient pas grand-chose à envier aux modèles de référence. Un an et demi plus tard, rebelote avec les Oppo Enco X2, les nouveaux écouteurs sans fil du constructeur chinois. Mais que valent ils à l’usage ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet.

Oppo Enco X2 Fiche technique

Modèle Oppo Enco X2 Format écouteurs intra-auriculaires Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 25 heures Type de connecteur USB Type-C Version du Bluetooth 5.2 Réponse en fréquence minimum 20 Hz Réponse en fréquence maximum 40000 Hz Poids 9.4 grammes Prix 199 € Fiche produit

Oppo Enco X2 Design

En termes de format, d’esthétique et de design, les Oppo Enco X2 n’ont rien d’une révolution en cela qu’ils reprennent la recette à succès des Oppo Enco X de première génération. On a donc droit à des écouteurs sans fil avec un design intra-auriculaire fournis avec trois paires d’embouts en silicone. De quoi vous permettre d’adapter au mieux les embouts à la taille de votre conduit auditif. Notons par ailleurs que, contrairement à de nombreux constructeurs concurrents, les embouts ne sont pas circulaires, mais de forme ovale, pour mieux s’adapter au conduit auditif.

On va en outre retrouver un format tige sur les Oppo Enco X2. De quoi permettre, sur le papier, une meilleure captation de la voix, avec des micros dirigés vers la bouche, mais également un bon maintien. Popularisé par les AirPods d’Apple, ce format a l’avantage de permettre d’insérer la tige entre le tragus et l’antitragus. Ainsi coincé par la gravité, l’écouteur ne pourra que difficilement s’échapper du pavillon de l’oreille.

En haut de la tige, on pourra remarquer une petite grille servant à masquer les microphones intégrés pour la réduction de bruit active. Sur le haut, des gravures « L » et « R » permettent cette fois d’indiquer s’il s’agit de l’écouteur droit ou gauche.

Dans l’ensemble, si les Oppo Enco X2 ne font pas dans l’originalité, ils s’avèrent cependant plutôt confortables avec un poids de seulement 4,7 grammes par écouteur. Leur format et leur poids léger permettront de les oublier assez facilement et j’ai pu les porter plusieurs heures sans discontinuer et sans ressentir la moindre gêne.

Le boîtier des Oppo Enco X2

Pour le boîtier de ses Enco X2 aussi, Oppo a joué la carte de la sobriété. On a affaire ici à un boîtier en forme de galet ovoïde aplati dont le format n’est pas sans rappeler celui des Huawei FreeBuds 4i. Au dos, sur la charnière, figure le nom de Dynaudio tandis qu’on va retrouver, en haut du couvercle, le logo Oppo.

Le principal avantage de ce boîtier — et à vrai dire, tout ce qu’on lui demande — est sa compacité. Avec un poids de 47 grammes sans les écouteurs et un format de 66 x 49,3 x 22,7 mm, il va tenir facilement dans un sac à main, une poche de veste ou même une poche de jean. Par ailleurs, le boîtier s’ouvre très facilement à une main grâce au système de ressort et la charnière paraît suffisamment solide.

Le boîtier des Oppo Enco X2 n’accueille qu’un seul bouton, sur la tranche, qui va permettre de lancer l’appairage des écouteurs. Un voyant est disponible à l’extérieur, à côté de la prise USB-C, pour indiquer le niveau de charge du boîtier, avec une seconde LED à l’intérieur, pour indiquer le niveau de batterie des écouteurs en eux-mêmes.

Étanchéité et utilisation sportive

Les Oppo Enco X2 sont des écouteurs étanches à la pluie, aux éclaboussures ou à la sueur comme l’indique leur certification IP54. Ils peuvent donc être utilisés sans problème pour aller courir, mais ne peuvent pas être immergés et sont donc à proscrire pour une utilisation sous l’eau.

Les écouteurs s’avèrent par ailleurs assez confortables même durant des exercices ou des mouvements grâce à leurs tiges. J’ai pu courir pendant plusieurs séances de 45 minutes avec, sans avoir l’impression qu’ils allaient s’échapper de mes esgourdes. Les Enco X2 ont su rester bien en place.

Oppo Enco X2 Usage et application

Pour appairer les écouteurs, il vous suffit d’ouvrir le boîtier à proximité d’un smartphone Android compatible avec le protocole Google Fast Pair. Une fenêtre pop-up vous invitera alors à les connecter à votre smartphone. Pour les smartphones non compatibles, comme un smartphone Android plus ancien, un iPhone ou un ordinateur, il vous faudra nécessairement appuyer plusieurs secondes sur le bouton d’appairage du boîtier pour passer les Enco X2 en mode appairage. De fait, il est donc impossible d’appairer les écouteurs avec un nouveau smartphone sans avoir le boîtier avec soi.

Les contrôles

Par défaut, la première fois que vous lancez l’application HeyMelody — sur laquelle on reviendra plus tard — un petit didacticiel vous invite à essayer les différents gestes proposés sur les Oppo Enco X2. Il s’agit des mêmes contrôles pour l’écouteur droit et pour l’écouteur gauche :

pincement rapide sur la tige : lecture / pause

double pincement sur la tige : titre suivant

triple pincement sur la tige : retour en arrière

glissement vers le haut de la tige : augmenter le volume

glissement vers le bas de la tige : diminuer le volume

pincement long sur la tige : changement de mode de réduction de bruit

On a donc droit ici à des contrôles complets et plutôt intuitifs qui ne vous imposeront pas de passer nécessairement par un écouteur ou l’autre. Surtout, la prise en charge de la gestion du volume — encore bien trop rare sur les écouteurs sans fil — permet ici un contrôle exhaustif de sa musique. On pourra cependant déplorer le fait que le changement de volume se fasse avec un geste qui aura tendance, mécaniquement, à déplacer légèrement les écouteurs dans l’oreille.

L’application HeyMelody permet, en outre, de modifier chacun de ces gestes. On pourra ainsi choisir d’allouer le pincement rapide à la piste suivante, le double appui à la lecture, le changement de piste au glissement ou même choisir d’allouer l’un de ces gestes à l’assistant vocal. Il est même possible de choisir entre quels modes de réduction de bruit basculer lors du pincement long. Par défaut, seuls l’annulation du bruit et le mode transparent sont proposés, mais on peut également basculer vers le mode passif si on le souhaite.

L’application HeyMelody

Pour aller plus loin dans le contrôle de vos écouteurs, deux options s’offrent à vous. Si vous avez un smartphone Oppo, vous pourrez les contrôler directement depuis les paramètres de votre téléphone. Si ce n’est pas le cas, Oppo met à disposition une application, HeyMelody, qui permet de gérer efficacement les Enco X2. On saluera ainsi l’effort du constructeur qui ouvre son écosystème aux smartphones des autres marques, contrairement à bon nombre de constructeurs qui limitent leurs fonctionnalités si vous n’utilisez pas uniquement des appareils de leur maison.

Outre le changement de contrôles déjà évoqué, l’application HeyMelody va également vous permettre de basculer entre les différents modes de réduction de bruit — sur lesquels on reviendra plus tard — vous permettre de passer en mode jeu pour diminuer la latence Bluetooth, vous permettre de gérer les différents appareils connectés en Bluetooth via le multipoint, tester l’ajustement des écouteurs ou accorder le rendu sonore à votre audition.

Pour ce faire, l’application va jouer des sons et évaluer non seulement le rendu grâce aux microphones placés à l’intérieur, mais aussi vous demander, pour différentes fréquences sonores, si vous les entendez ou non. Comme on le verra plus tard, un égaliseur est également intégré à l’application.

Enfin, notons que les Oppo Enco X2 sont dotés d’une fonction de mise en pause par défaut. La musique va donc s’arrêter automatiquement si vous retirez les écouteurs de vos oreilles, une fonction qui ne peut pas être désactivée manuellement dans l’application.

La connexion Bluetooth

La connexion des écouteurs Enco X2 est assurée par le standard Bluetooth 5.2. Les écouteurs proposent une connexion fiable et durant ma semaine de test, avec plusieurs séances de course à pied d’une heure, je n’ai eu à subir aucune perte de connexion. Les écouteurs ont su rester fiables tout du long et sans jamais perdre la connexion avec mon Google Pixel 6 Pro, même lorsque le smartphone était dans ma poche avant de jean ou à mon bras. Oppo annonce par ailleurs une portée de 10 mètres qui se vérifie dans les faits.

Du côté de la latence Bluetooth, inhérente à cette technologie sans fil, j’ai pu la mesurer à 245 ms environ en AAC et à 234 ms en SBC lorsque les écouteurs étaient connectés à mon Pixel 6 Pro. C’est un temps de latence relativement moyen pour des écouteurs Bluetooth et qui sera essentiellement gênant pour les jeux mobiles, la plupart des applications vidéo ayant désormais un système de compensation de la latence en retardant légèrement l’affichage de l’image. Notons qu’Oppo propose un « game mode » censé proposer une latence réduite dans l’application HeyMelody. Cependant, je n’ai entendu aucune différence en activant ce mode, la latence étant alors mesurée à 246 ms.

Enfin, fonction suffisamment rare pour être soulignée, les Oppo Enco X2 sont compatibles avec le Bluetooth multipoint. On peut donc les connecter simultanément à deux appareils, par exemple un smartphone et un ordinateur, grâce à la fonction « connexion double ». C’est alors la source ayant diffusé un son le plus récemment qui va prendre la main sur les écouteurs. Comme souvent avec Oppo, on apprécie que cette fonction ne soit pas réservée aux seuls smartphones de la marque, mais avec tous les smartphones. L’application HeyMelody permet d’ailleurs de savoir à quels appareils les écouteurs sont connectés.

Oppo Enco X2 Réduction de bruit

Oppo assure avoir mis le paquet pour la réduction de bruit active de ses Enco X2. Alors que les premiers Enco X promettaient une réduction de bruit jusqu’à un niveau de 35 dB, les Enco X2 affichent une réduction de bruit allant jusqu’à 45 dB sur leur fiche technique. Par ailleurs, le constructeur assure avoir étendu la plage des fréquences réduites en permettant désormais d’aller jusqu’à celles de 4000 Hz. Une fréquence qui n’a rien d’anodin puisqu’il s’agit des médiums et donc de la fréquence des voix humaines.

Sur le papier, les Oppo Enco X2 sont donc aussi bien taillés pour réduire le bruit de moteurs d’avion que de voix humaines afin de travailler au calme même dans un open-space particulièrement bruyant.

Du côté des fonctions et réglages de la réduction de bruit active aussi, Oppo a mis le paquet. Dans son application HeyMelody, le constructeur propose quatre niveaux de filtration : intelligent, max, modéré et doux. Le mode intelligent va en fait faire varier le niveau de réduction de bruit au niveau sonore autour de vous. Un mode « annulation du bruit personnalisée » est également proposé pour ajuster automatiquement la réduction de bruit active en fonction des fréquences à annuler autour de vous.

Bref, en théorie, tout est là pour proposer une réduction de bruit active de bonne facture.

Dans les faits, l’ANC proposée par les Oppo Enco X2 s’avère effectivement convaincante, mais ne parvient pas au niveau des références du genre. On a ici affaire à des écouteurs avec une réduction de bruit active agréable, qui va vous permettre de profiter de votre musique dans le métro ou en courant sans avoir besoin de pousser le volume, mais sans pour autant atteindre le niveau d’isolation des Sony WF-1000XM4 ou des Bose QuietComfort Earbuds. En fait, on se rapproche davantage de ce que peuvent proposer Jabra ou Audio-Technica avec les Elite 85T ou les ATH-CKS50TW : un bon confort d’écoute, sans gêne, mais qui ne parviendra pas pour autant à vous isoler complètement dans une bulle sonore.

Signalons cependant le soin apporté à la gestion des voix par les Enco X2. Conformément à sa promesse, Oppo parvient bel et bien à réduire le volume des fréquences médiums et il vous faudra quasiment lire sur les lèvres — ou au moins vous concentrer — pour comprendre ce que peut vous dire un collègue si vous portez les écouteurs aux oreilles.

Le mode transparence

En plus de la réduction active du bruit, les Oppo Enco X2 sont dotés d’un mode transparence. Sans surprise, celui-ci va vous permettre d’entendre votre environnement en mettant à profit les micros des écouteurs. Il en résulte un son quelque peu étouffé, mais plutôt naturel. De quoi bel et bien donner la sensation que vous ne portez pas d’écouteur en réduisant l’isolation passive due aux embouts en silicone.

Oppo Enco X2 Audio

Pour diffuser de la musique, les Oppo Enco X2 sont bien évidemment dotés de transducteurs. Et à ce titre, ce n’est pas un seul transducteur qu’on va retrouver dans chaque écouteur, mais deux transducteurs. Comme Samsung avec ses Galaxy Buds Pro, le constructeur chinois a ainsi fait le choix d’intégrer un transducteur dynamique classique, de 11 mm de diamètre, mais aussi d’un second haut-parleur, ici de 6 mm, qui va se charger des fréquences plus aiguës. De quoi permettre, selon le constructeur chinois, une réponse en fréquence allant de 20 à 40 000 Hz là où la plupart des modèles concurrents se contentent d’une plage de fréquences de 20 à 20 000 Hz.

Comme pour les premiers Enco X, les Enco X2 ont d’ailleurs été conçus en partenariat avec les danois de Dynaudio pour la partie acoustique. Les écouteurs sont compatibles Bluetooth 5.2 comme on l’a vu plus tôt, mais vont également fonctionner avec les codecs audio Bluetooth AAC, SBC et LHDC 4.0 Pour rappel, ce codec va permettre un débit de 400, 560 ou 900 kbps et un échantillonnage 24 bits à 96 kHz. De quoi permettre à Oppo d’accoler un logo « Hi-res Audio Wireless » à son boîtier et d’assurer, sur le papier, une transmission proche de la qualité CD.

Afin de tester la qualité sonore des Oppo Enco X2, je les ai connectés à un Google Pixel 6 Pro. J’ai écouté des titres sur Spotify en qualité « très élevée », soit des fichiers ogg vorbis à 320 kbps, mais également sur Tidal en 24 bits à 192 kHz.

Les écouteurs offrent une restitution assez chaleureuse, avec des basses présentes, mais loin de surplomber l’ensemble de la scène sonore. On a affaire ici à des écouteurs qui sont finalement assez justes dans leur restitution et prennent soin de ne pas mettre en avant une plage de fréquences plutôt qu’une autre. Sur le titre Bad Guy de Billie Eilish, les Oppo Enco X2 permettant ainsi de profiter aussi bien de la nappe de basses en arrière-plan sonore que de la voix de la chanteuse ou du synthé. Surtout, les écouteurs proposent une belle précision en particulier dans les médiums et les graves.

On sent ici qu’on a affaire à des écouteurs dotés de doubles transducteurs tant la largeur de la scène sonore se fait ressentir. Contrairement à nombre d’écouteurs sans fil, les Enco X2 laissent respirer le son et ne proposent pas une restitution sonore étriquée dans laquelle chaque fréquence va avoir du mal à s’imposer. Ici, le fait que chaque transducteur soit chargé d’une plage de fréquences bien définie évite aux Enco X2 de proposer un son brouillon.

Cela ne signifie pas pour autant que les écouteurs d’Oppo sont exempts de défauts. On pourra noter une légère tendance à la sibilance avec des médiums et des aigus sifflants sur les sonorités en « s ». Par ailleurs, si les écouteurs proposent un son relativement équilibré, ce sont tout de même les médiums qui prennent légèrement l’ascendant, tandis que les aigus paraissent en retrait sur la scène sonore comme le montre la courbe de réponse en fréquence mesurée.

On peut ainsi constater un léger pic à 3000 Hz, sur les médiums, avec une chute sur les hauts médiums, à 4500 Hz. Les aigus, par la suite, peinent à se relever, et ce ne sont que les fréquences les plus hautes, autour de 15 000 Hz, qui permettent de récupérer une clarté.

On recommandera donc de passer par l’égaliseur proposé par Oppo dans son application pour rehausser légèrement les hautes fréquences et gagner ainsi en précision. On pourra cependant regretter que le constructeur ne propose pas de véritable égaliseur à bandes, mais simplement trois presets rangés dans l’option « Enco Master EQ » : Dynaudio Real (activé par défaut), Dynaudio simple et clair et Dynaudio Punchy. C’est donc la seconde option qui va nous intéresser ici pour gagner en hautes fréquences.

Fait toujours appréciable, Oppo propose par ailleurs une fonction baptisée Son d’or. Celle-ci va vous permettre d’adapter le rendu des écouteurs à votre écoute. Concrètement, cette option va analyser la forme de votre conduit auditif puis vous demander si vous entendez différents sons à différentes fréquences et à différents volumes sonores dans chaque écouteur. Une manière d’adapter automatiquement l’égalisation sonore des Enco X2 à votre audition en augmentant, si nécessaire, les fréquences sonores que vous avez du mal à percevoir. Une fois l’opération réalisée, le rendu s’avère particulièrement efficace.

Oppo Enco X2 Micro

Pour les appels vocaux, les Oppo Enco X2 s’appuient sur des microphones à conduction osseuse censés capturer au mieux votre voix et réduire les bruits parasites autour de vous. Les écouteurs profitent également d’un système de réduction des bruits du vent plutôt efficace.

Concrètement, les écouteurs s’en sortent convenablement pour capturer votre voix dans un environnement calme. Ils auront cependant tendance à produire un bruit blanc légèrement gênant pour la personne à l’autre bout du fil, comme si votre voix était étouffée. En extérieur, la captation change drastiquement afin de réduire le son du vent ou des véhicules qui circulent à proximité. Les écouteurs parviennent parfaitement à réduire cette pollution sonore, mais cela se fait avec une forte compression de la voix, qui paraîtra alors distante à votre interlocuteur. À l’autre bout du fil, il pourra être compliqué pour la personne de tout comprendre à ce que vous lui racontez.

Enfin, avec un filet d’eau qui coule — si vous appelez pendant que vous faites la vaisselle — la réduction de bruit se met en branle en une fraction de seconde. En revanche, le filtrage peut être un peu trop élevé pour votre interlocuteur qui va perdre certaines fréquences de votre voix. Il lui faudra alors se concentrer pour comprendre tout ce que vous avez à lui dire.

Oppo Enco X2 Autonomie

Du côté de la batterie des écouteurs, Oppo a intégré des accumulateurs de 57 mAh dans chacun de ses Enco X2. Le boîtier quant à lui propose une batterie de 566 mAh. De quoi permettre aux écouteurs de profiter d’une autonomie allant jusqu’à 9,5 heures en AAC sans réduction de bruit selon le constructeur, et jusqu’à 5 heures en LHDC avec réduction de bruit active.

De mon côté, avec la réduction de bruit activée, avec un volume sonore à 90 % et en AAC, j’ai pu utiliser les écouteurs pendant plus de cinq heures avant qu’ils ne tombent à court de batterie. L’écouteur gauche a ainsi tenu l’exercice pendant 5h23 tandis que l’écouteur droit s’est éteint au bout de 7h10. Une disparité que je ne m’explique pas.

Pour recharger les écouteurs dans le boîtier, si Oppo annonce une charge complète en une heure, j’ai pu cependant mesurer une charge de 0 à 100 % de batterie en 45 minutes. D’après le constructeur chinois, cinq minutes de charge permettent de récupérer deux heures d’écoute.

Notons également que le boîtier des Oppo Enco X2 peut se recharger à l’aide du câble USB-A vers USB-C fourni, mais est également compatible avec la charge sans fil. Il faudra alors le coucher sur le ventre — avec le logo Dynaudio vers le haut — pour que la détection se fasse par votre base de charge par induction Qi.

Oppo Enco X2 Prix et date de sortie

Les Oppo Enco X2 seront proposés en noir ou blanc au prix de 199 euros en France. La version blanche des écouteurs sera disponible dès le 2 mai tandis que la déclinaison noire sera proposée une semaine plus tard, le 9 mai.